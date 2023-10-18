Борьба с конкурентами или важные встречи: гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака

Овнам и Водолеям придется бороться с конкурентами. Девам предстоят важные встречи.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 18 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Конкурентам не спится, так что и вам приходится как-то активнее действовать. А кому-то придется столкнуться с довольно острым противостоянием, когда соперники не будут подбирать методы и соблюдать правила.

Телец

Давние подруги или приятели напомнят о себе, возможно, вы даже сможете встретиться и пообщаться. Не исключено, что вам могут предложить интересный совместный проект, который может оказаться перспективным.

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Близнецы

Кто-то очень важный и серьезный может заинтересоваться вашей персоной, и это вам льстит, особенно когда вам предложат сотрудничество. Но держите марку и соглашайтесь только на выгодные для вас условия.

Рак

Не спешите сегодня никуда, сознательно замедлите темп жизни и посмотрите на себя и свою деятельность с необычного ракурса, как бы со стороны, для того, чтобы понять что происходит.

Лев

Источники доходов могут измениться, например, вы можете перейти на другую работу или начать получать доходы от бизнеса, гонорары за консультации, за продажу чего-то лишнего или товаров собственного производства.

Дева

Новые люди, которых вы сегодня встречаете, могут стать для вас если не предметом увлечения, так примером для подражания. Или вы задумаетесь над тем, как изменить себя или свои подходы для того, чтобы получить такие же результаты.

Весы

Будьте сегодня готовы много работать и выходить за пределы своего штатного расписания, ведь вам приходится работать за других людей, потому что вас убеждают в том, что есть такая производственная необходимость.

Скорпион

Будьте сегодня к себе более снисходительны, не требуйте каких-то подвигов, уменьшите количество задач, позвольте как-то медленнее и спокойнее войти в этот непростой период похолоданий и настройтесь на осень.

Стрелец

Сегодня будет целая куча оснований полагать, что ваша жизнь таки удалась, ведь вы получаете обратную связь о том, насколько важными делами вы занимаетесь. Да и сами будете полностью удовлетворены и собой, и своей деятельностью.

Козерог

Высказывайтесь сегодня четко и ясно, не допускайте разного рода дополнительных смыслов, которые ваши собеседники могут неправильно понять. Ибо велика вероятность поссориться из-за двусмысленности ваших сентенций.

Водолей

Очень сильные соперники сегодня могут сегодня заставить вас активизироваться и поставить планку повыше, ведь захочется быть сильнее и ловче, не отстать, а достичь очень высоких показателей.

Рыбы

Могут потребоваться дополнительные обследования или консультации, не лишними будут анализы и другие исследования вашего здоровья. Впрочем, получить дополнительную информацию о своем состоянии всегда полезно.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.