Борьба с конкурентами или новый этап в жизни: гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака 

Овны столкнутся с конкурентами, которые захотят опередить их. Тельцы начнут новый этап в жизни.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 12 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Усиливается конкурентная борьба, ваши коллеги не дремлют, разворачивают активную деятельность, пытаясь вас опередить, соревнуются за внимание клиентов и руководства, показывают свои лучшие качества.

Телец

Для многих новая жизнь начинается именно сегодня. Это и неудивительно, ведь только что произошло новолуние, и это отличный стимул начинать новые проекты, новые дела, принимать смелые решения и идти вперед.

Близнецы

Проведите этот день, как вам хочется. Возможно, появится возможность взять отгул или у вас продолжается отпуск. И вы этот день можете посвятить исключительно себе – пройти приятные процедуры, отправиться на шопинг или реализовать культурную программу.

Рак

Можете отправиться в путешествие, к кому-то в гости, на экскурсию, начать отпуск или путешествие в приятные места. Впрочем, даже если такой возможности не будет, вы увлечетесь мечтами о путешествии и будете составлять виртуальный маршрут.

Лев

Главным аргументом сегодня будет стабильность. Изменения, которые вам будут предлагать, хоть и манят высокими доходами, но для вас сейчас важны спокойствие и предсказуемость, а не риски.

Дева

В душе расцветает весна и любовь, даже несмотря на зиму и холода. К сожалению, для многих это будет не взаимно, что не мешает вам летать в мечтах и кайфовать от состояния влюбленности.

Весы

Все вокруг вам будет казаться очень милым, светлым и невероятным, а какие-то люди – добрыми и дружественными, но окажется, что вы находитесь в плену определенных иллюзий, в которые вы сами себя и загнали. Может, пора уже раскрыть глаза?

Скорпион

Заявляйте сегодня о себе, не прячьте ни талантов, ни амбиций, ни идей, которые вы готовы реализовать. Возможно, сейчас вы переходите на новую работу или начинаете новые проекты, новые бизнесы.

Стрелец

Сегодня прекрасный день для разных встреч и свиданий, в том числе и деловых. Впрочем, могут подниматься и романтические темы, для которых подходит вечер, когда совместный ужин плавно перерастет в романтический субботний завтрак.

Козерог

Будет потребность в тишине и покое, работать совсем не хочется, будет желание только свернуться калачиком и поспать, или просто полежать где-то в укромном месте, продлить свои выходные для того чтобы окончательно восстановиться.

Водолей

Тихая жизнь вам уже надоела, и сегодня захочется добавить в реальность какую-то активность и даже немного авантюризма. Потянет на подвиги, вы можете пуститься во все тяжкие и прибегнуть к каким-то экзотическим впечатлениям.

Рыбы

Энергетически это очень сильный день, когда вы чувствуете этот благодатный приток энергии и можно быстро справиться со всеми запланированными делами, да еще сами начинаете искать себе работу и упорно трудиться.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.