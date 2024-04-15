Большой успех или отдых: гороскоп на неделю до 21 апреля для всех знаков зодиака

Тельцы и Близнецы достигнут успеха, о котором только мечтали. Девы смогут взять паузу и отдохнуть.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 21 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Эта неделя для вас – как финал реалити-шоу. Вы наконец решаете все те сложные вопросы, которые напоминали вам о себе каждый раз, когда вы пытались расслабиться. И вот вы чувствуете облегчение, как будто выиграли главный приз – спокойствие и расслабление.

Телец

На этой неделе вы закладываете фундамент успеха, сажаете свой большой питомник, возможно, он не вырастет сразу, но когда это случиться, вы будете иметь настоящий сад достижений. Так что не спешите, и не забудьте полить свои планы вниманием и подпитать деньгами.

Близнецы

Пришло время выйти на сцену и показать свои лучшие трюки. Не прячьте свои таланты под плащом, а выложитесь на полную, чтобы все знали, что Близнецы – это больше, чем просто знак зодиака, что вы – настоящий клад.

Рак

Сейчас вы обнаружите, что у вас больше фанатов, чем у среднестатистической поп-звезды. Эта армия поклонников может стать основой для вашего следующего крупного проекта. Пора собрать команду и начать революцию... или хотя бы сообщество в соцсетях.

Лев

Вы на этой неделе откроете новые места, которые заставят ваши идеи не просто рождаться, но и воплощаться. И кто знает, возможно, новые знакомства превратятся в новые проекты или хотя бы в новые посты в Instagram.

Дева

Эта неделя для вас – как длинный выходной. Вы можете наконец-то расслабиться, не чувствуя груза ответственности. Это время, когда вы можете заняться своими хобби, не беспокоясь о чужих проблемах. Возможно, даже успеете отсортировать свои носки по цветам.

Весы

Сейчас вы стоите перед распутьем. Продолжать ли идти проверенным путем или сделать прыжок в неизвестное? Возможно, вы решите попробовать что-то новое, вроде курсов жонглирования или медитации на ходу. Если не понравится, всегда можно вернуться к старым добрым привычкам.

Скорпион

Можете почувствовать себя в роли бунтаря. Рутина вам надоела, и вы готовы бросить вызов системе. Никакие предостережения не остановят вас от революционных изменений. Время выйти из своей зоны комфорта и... хотя бы найти новые маршруты на работу.

Стрелец

Эта неделя для вас - как творческий марафон. Вы встретитесь с позитивными людьми, которые могут стать вашими партнерами по новому проекту. Это только начало вашей новой творческой эпохи, поэтому держите карандаши острыми.

Козерог

Будет много любви, света и добра, даже если придется справиться с несколькими неприятностями. В общем, настроение будет приподнятым, и вы сможете справиться со всеми вызовами, как настоящий супергерой.

Водолей

Наступает время для спокойной рефлексии. Идеальное для неспешных прогулок и душевных бесед, которые могут показаться ни о чем, но на самом деле они – именно то, что доктор прописал для вашей души. Возможно, вы даже отпуск возьмете.

Рыбы

Эта неделя – время для отдыха и путешествий. Вы можете провести ее в гостях, в дороге. Это прекрасная возможность для вас обновить свои впечатления и помедитировать на тему весенних пейзажей, даже если это просто вид из вашего окна.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.