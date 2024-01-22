Большой успех или новые знакомства: гороскоп на 22-28 января для всех знаков зодиака 

Близнецы достигнут успехов на работе, о которых раньше только мечтали. Козероги проведут важные встречи.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю 22-28 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Неожиданно для себя обнаружите, что вас поддерживает очень большое количество людей, выражающих свою искреннюю привязанность. И у вас возникнет желание создать какой-то большой совместный проект, объединивший все эти усилия вокруг общей цели.

Телец

Жизнь будет несколько монотонной, размеренной и по графику, особых событий и сюрпризов не предвидится, поэтому вам хоть и будет скучно, но для вас такой образ жизни будет приемлемым, потому что очень не хочется лишних стрессов.

Близнецы

Ваши профессиональные навыки и компетенции будут очень востребованы, к вам выстраивается целый черед жаждущих клиентов и заказчиков, и будет достаточно сложно со всем этим справиться. Так, может, пора поднять свой прайс?

Рак

Занимаетесь вопросами популяризации ваших товаров или проектов, ведь возникает необходимость увеличить количество клиентов, покупателей или просто благодарных зрителей. И делаете все, чтобы о вас узнало как можно больше людей.

Лев

Цель, которую вы перед собой поставите, на этой неделе может стать реальностью, причем очень быстро и легко. Вам неожиданно помогают те, на кого вы совсем не рассчитывали, да и обстоятельства складываются очень благоприятно.

Дева

Не перегружайте себя сейчас лишний раз, поберегите силы, ведь у вас впереди очень сложная работа и важные задачи, на которые понадобится большое количество энергии. Потому все же отдыхайте и давайте себе положительные эмоции.

Весы

Для того чтобы быть максимально эффективным, на этой неделе придется успевать одновременно по нескольким направлениям. К примеру, и на работе выполнять и перевыполнять планы, и по хозяйству активно справляться, и в любви быть успешными.

Скорпион

Снова происходят значительные изменения, в который раз за небольшое время. Вы еще не успели привыкнуть к новым обстоятельствам, как снова все меняется, и снова приходится привыкать и принимать. Сил вам и терпения!

Стрелец

Важные события, которые планируются на этой неделе, могут относиться к публичным мероприятиям. Возможно, вы готовитесь к каким-то конференциям, съездам или выставкам, к которым вам нужно будет приложить немало усилий.

Козерог

Будет возможность познакомиться с известными людьми, покрутиться в светском или деловом обществе, повысить свой профессиональный уровень и получить дополнительную популярность, которую можно выгодно монетизировать.

Водолей

Ваши встречи на этой неделе очень важны, ваши собеседники, на удивление, будут конструктивными и даже будут выполнять свои обещания и обязательства. поэтому и вам сейчас нужно стать образцовым и придерживаться своего слова.

Рыбы

Физические нагрузки на этой неделе будут довольно значительными, здесь и длительные пешие переходы, и беготня по лестнице или разным инстанциям, и домашняя работа, и передвижение мебели или изнурительный труд на рабочем месте.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.