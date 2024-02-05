Большой успех или ностальгия: гороскоп на неделю до 11 февраля для всех знаков зодиака

Львов ждет большой успех, они смогут осуществить самые смелые замыслы. Козерогов накроет ностальгия.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 11 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Можете столкнуться с агрессией, сопротивлением или коварством со стороны других. Но вы можете превратить их злые намерения в свой успех и продемонстрировать свою храбрость и честность.

Телец

Вы сейчас наслаждаетесь жизнью и всеми ее прелестями, чувствуете гармонию с природой и людьми и кайфуете от этого чудесного мира. И мир дает вам все основания радоваться, подсовывая разные приятные оказии.

Близнецы

Вы открываете новые идеи и направления и чувствуете подъем сил и энтузиазм. Вы не только быстро выполняете свои обычные обязанности, но и находите время для развития новых направлений.

Рак

Напрочь забываете о работе, ведь ваши чувства расцветают, потому что вы в начале романтических отношений, когда ничто не мешает вашей любви. Но этот период не будет длительным, скоро вы вернетесь к реальности.

Лев

Вы сейчас чувствуете уверенность в своих возможностях и верите, что можете осуществить любые замыслы. И на этой неделе вы пересекаете тот особый предел, после которого вы будете идти только вперед, не останавливаясь и не оглядываясь.

Дева

Вы сейчас должны прислушиваться к словам тех, кто вам не безразличен. Они могут дать вам полезные советы по вашей личной жизни, но не следует следовать всем их подсказкам, особенно по поводу денег. Здесь лучше использовать свой разум.

Весы

Вы сейчас чувствуете себя свободными и понимаете, что можете делать почти все, что хотите. Поэтому не тратьте время на размышления и раскачки, делайте все, чтобы реализовать свои мечты и сделать их реальностью.

Скорпион

Вы сейчас переживаете очень важный период, когда вам нужно быть очень внимательными, концентрированными, соблюдать все нормы и законы, дресс-код, а также проявлять активную жизненную позицию и быть примером для других.

Стрелец

Вы сейчас преодолеваете большие препятствия, долго стоящие на вашем пути, сложная работа сейчас идет у вас особенно легко. Вы встречаетесь с сильными соперниками, но легко справляетесь с ними.

Козерог

Будете находиться в легкой ностальгии, когда кто-то или что-то напоминает вам о светлых и добрых временах, о детстве и юности. Возможно, вы сейчас общаетесь со своими старыми друзьями, одноклассниками, с которыми вспоминаете прошлое.

Водолей

Вы сейчас делаете все возможное, чтобы улучшить свое финансовое положение. Иногда вы даже превышаете свои возможности, стараясь работать в разных областях и достигая очень хороших результатов.

Рыбы

Будете иметь немало искушений, вас постоянно тянет к чему-то запретному, а также друзья или коллеги постоянно провоцируют вас на разные излишества, которые могут вас расслабить, но ухудшить здоровье.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.