Большой успех или изменение планов: гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака

Близнецы достигнут больших успехов на работе, они могут выйти на международный уровень. Рыбам придется сменить планы.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 22 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Какие бы сложные проблемы у вас сегодня не возникли, вы их решаете очень быстро и решительно – просто разрубаете запутанный узел, прекращаете отношения, хлопаете дверью и ставите точку.

Телец

Выполняйте сегодня все предписания, соблюдайте все правила и законы, даже если вас будут очень просить не учитывать все эти, мол, формальные условности. Не стоит рисковать, будьте правильны, скучны и консервативны.

Близнецы

Удастся выйти на новый уровень, попасть в международный проект, или вам предложат сотрудничество с государственными структурами. Так что ваш высокий уровень специалиста сегодня получит очень высокую оценку.

Рак

Ваши деловые отношения сегодня могут активизироваться, на горизонте появляются какие-то выгодные проекты, отличные предложения, партнеры, которые помогут вам все это реализовать. Также могут наладиться продажи ваших товаров или услуг.

Лев

Похоже, что руководство или партнеры дают вам карт-бланш, то есть полную свободу самовыражения, и вы можете делать вообще что хочется, но нужно все же будет взять на себя ответственность.

Дева

Вы все еще находится в расслабленном состоянии и пока не хотите входить в привычный рабочий ритм. И пока вас не слишком будут беспокоить коллеги и руководство, поэтому можно провести день спокойно и не напрягаясь.

Весы

Можете сегодня сболтнуть что-то лишнее, вас неправильно поймут, поэтому лучше держите свои мысли при себе, а язык – на привязи, потому что даже случайный возглас может быть использован против вас.

Скорпион

Наконец-то приходит осознание, что это вы сами стоите на пути собственного успеха. И больше никто вам не виноват в том, что вы дальше не продвигаетесь. Просто вам выгодно сейчас немного потоптаться на месте, а не рваться вперед.

Стрелец

Будет достаточно сложно принять важное окончательное решение, возможно, придется совещаться со специалистами, устраивать целый консилиум, собрать еще информацию, чтобы не ошибиться в будущем.

Козерог

Включайте сегодня логику, используйте аналитику и разумный подход, взвешивайте все плюсы и минусы. А вот об эмоциях нужно пока забыть, потому что они будут очень мешать делать выводы и принимать взвешенные решения.

Водолей

Вам удается переделать очень много дел, посетить немало разных мест, пообщаться с большим количеством людей и только вечером прийти в себя и почувствовать усталость. Но это будет очень приятно – осознавать, сколько вы всего успели.

Рыбы

Пересмотрите свои ближайшие планы, ведь приходят новые сведения, информация, которая должна быть учтена как для ваших текущих дел, так и для будущего. Перестройте новый маршрут, измените направление мыслей и действий.

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