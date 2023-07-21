Большое богатство, переезд и исполнение мечтаний: Осетровое полнолуние в августе изменит жизнь многих знаков

Нынешний август станет тем редким месяцем, на который выпадают два полнолуния. В первый же его день мир будет любоваться Осетровым полнолунием - второй суперлуной из четырех подряд. Энергетика в этот день будет просто запредельной.

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С астрологической точки зрения событие произойдет в знаке Водолея. Эксперты утверждают, что это побуждает нас общаться с другими и серьезно обдумывать свое место в мире. Кроме того, обратите внимание на любые ситуации, напоминающие события января-февраля этого года – кое-что выйдет на новый виток спирали. А вот что предсказывают звезды на Осетровое полнолуние каждому из знаков зодиака.

Овен

Пора мечтать о большем и получать от этого удовольствие. Это полнолуние зарядит вас энергией, чтобы реализовать желания, надежды и мечты вашего сердца. Подумайте о том, чтобы расширить свой круг общения, помогать другим или хотя бы просто провести время с друзьями. Нетворкинг будет максимально удачным вам сейчас.

Телец

Если вы усердно работали в прошедшие шесть месяцев, то сейчас самое время получить вознаграждение за это. Вы можете получить большое продвижение по службе или добиться другого значительного успеха. О вас услышат в вашем профессиональном сообществе – используйте свой социальный капитал с пользой.

Близнецы

Приготовьтесь открывать новые горизонты. Вы можете неожиданно увидеть, как далеко продвинулись по пути к своей цели. Беритесь за новые дела смело. Начало может быть настолько интенсивным, что вам будет сложно справиться со всем, но ві быстро разберетесь и начнете совершенствоваться и развиваться.

Рак

Деньги сами идут к вам в руки. Это может быть наследство, неожиданный бонус или даже пополнение банковского счета, на которое вы даже не рассчитывали. Если у вас есть долги, используйте эти деньги, чтобы закрыть их – это даст вам чувство освобождения и откроет массу новых возможностей.

Лев

Впереди важные решения в ваших отношениях. Кто-то особенный захочет стать ближе к вам – радуйтесь этому. Это полнолуние может вызвать решение переехать, составить долгосрочные планы или даже заключить брак. Если вы одиноки, сейчас отличный момент, чтобы найти кого-то с потенциалом для долгосрочных отношений. Но будьте осторожны: если вы и ваш партнер не достигнете согласия, вы можете быстро разойтись.

Дева

Приготовьтесь – ваша жизнь значительно ускорится. Вырастет и ваша производительность. Поэтому подумайте, как повысить свою эффективность, сэкономить ресурсы и позаботиться об экологичности во всех смыслах. Вы можете завершить большой рабочий проект, бросить одну работу, чтобы начать другую, или решить важные задачи в области фитнеса или здоровья. Полнолуние несет удачу в ваших начинаниях.

Весы

Ваше сердце исполнено чувств. Вы готовы кричать о своей любви и желании на весь мир. Наслаждайтесь тем, что вы чувствуете – это делает нас живыми. Независимо от того, разделено это чувство или нет, наполните момент радостью и романтикой.

Скорпион

В вашей семейной жизни, в вашем доме намечаются перемены. Это может быть переезд, ремонт, смена декора или расширение семьи, в том числе новыми любимцами. Не принимайте все решения самостоятельно – посоветуйтесь с родными, чтобы счастливым в итоге были все.

Стрелец

Громко заявите о своих планах миру. Вы сейчас способны продуцировать блестящие идеи, особенно если речь идет об коммуникации с обществом или творчествк. Не отвергайте их, а начните разрабатывать – это должно принести успех. Также именно сейчас для вас хорошее время отправиться в путешествие или хотя бы начать его планировать.

Козерог

У вас на уме деньги. И вам не следует ждать, когда они у вас появятся сами по себе. Возьмите свои идеи и придумайте, как их монетизировать – самостоятельно или с помощью специалистов. Подумайте о том, чтобы найти подработку или попросить о большей зарплате, поищите лучше оплачиваемую работу.

Водолей

Вселенная говорит вам остыть, отдохнуть и перезарядиться. Обязательно сделайте это. Вам угрожает выгорание, поэтому не игнорируйте сигналы от своего сердца или тела. Пора понять, что отдых – это не роскошь, а жизненная необходимость. Также при возможности и потребности позаботьтесь отдельно о своем психическом здоровье.

Рыбы

Вам пора наконец расслабиться. Если у вас есть желание залечь на дно, значит, надо его реализовать. Отпустите все и всех, что ограничивает вас, не дает вам ощущения счастья. Вы нуждаетесь в большей легкости и никто вместо вас ее не обеспечит. Найдите также способ успокоить свой разум, чтобы найти баланс.

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