Большие успехи или трудности: гороскоп на неделю до 30 апреля для всех знаков зодиака

Овны могут столкнуться с препятствиями на пути к своей цели. Водолеев ждет большой успех, перед ними откроются новые возможности и перспективы карьерного роста.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 30 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Чувствуете, что кто-то или что-то вас сейчас сдерживает, не дает свободно продвигаться вперед и развернуться в полную силу. Мол, вы бы рады идти вперед, но сторонние силы против. На самом деле, посмотрите повнимательнее, а не вы ли сами стоите у себя на дороге?

Телец

Можете сейчас рассчитывать на постороннюю помощь, как финансовую, так и моральную, особенно если вы только начинаете свое продвижение в новом направлении. Ваши идеи могут настолько понравиться, что найдутся люди, которые вас поддержат.

Близнецы

Ваши дела идут вверх, особенно касающиеся финансов и имущества, вы наконец-то решаете свои старые проблемы и получаете невероятный заряд энергии, благодаря которому чувствуете себя счастливо и состоятельно.

Рак

Сейчас вы спокойны и расслаблены. Все неотложные дела решены, так что уже можно двигаться согласно планам и графику, очень не напрягаться, больше отдыхать и получать удовольствие от жизни.

Лев

Наблюдается небольшое затишье в делах, вы будете отдыхать больше, чем работать, все процессы замедляются и даже некоторые приостанавливаются, но вы понимаете, что иначе и быть не могло, все процессы происходят вовремя, даже паузы.

Дева

Благодаря чужому вмешательству решаются давние проблемы, которые уже долго буксовали, особенно это касается старых финансовых и имущественных проблем. Так что чувствуете облегчение и вас буквально крылья вырастают.

Весы

К сожалению, кто-то воспользуется вашим хорошим отношением и загрузит вас большим количеством неоплачиваемой или малооплачиваемой работы, когда могут вообще бросить и не заплатить за огромный кусок работы.

Скорпион

Идеальное время для того, чтобы покорять новые вершины и ставить рекорды, быть активными и смелыми, может слишком рьяно браться даже за сложные дела. Впрочем, если накопилось нерешенные вопросы, неплохо было бы их все закрыть.

Стрелец

Ваше руководство на этой неделе к вам особенно внимательно и даже придирчиво, присматривается к вашему каждому шагу, специально дает сверхсложные задачи, чтобы оценить вашу работоспособность и стрессоустойчивость.

Козерог

Эта неделя будет отличаться высокими скоростями, как в прямом, так и переносном смысле, когда вы целыми днями находитесь в путешествиях, поездках, командировках или в гостях, а еще – активны и продуктивны.

Водолей

Увеличивается вероятность пойти на повышение, новую работу с лучшими условиями, словом, получить новые обязанности и новые возможности, которые способны значительным образом обновить жизнь, улучшить финансовое состояние.

Рыбы

Очень стабильный и равный период, когда все вопросы решаются в рабочем порядке, будто сами собой, без особых проблем и нервов, вы можете действовать согласно графику, укладываетесь в сроки, еще успеваете и о себе позаботиться, и даже на свидания успевать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.