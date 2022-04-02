Большие проблемы, 'пробуждение' или переоценка ценностей: гороскоп на 3 апреля для всех знаков зодиака

Известный астролог Паоло Фокс прогнозирует, что 3 апреля для некоторых представителей зодиакального круга станет днем перемен – они пересмотрят свои взгляды на жизнь. Другим же придется бороться с трудностями.

По словам астролога, в этот день можно смело мечтать, хотя бы ради того, чтобы поднять себе настроение. Об этом пишет Controcampus.

Водолеи будут нервничать и волноваться из-за происходящего, им трудно успокоиться и взять себя в руки. Водолеи жаждут перемен, но изменения возможны не раньше 10 мая.

Рыбы почувствуют себя по-настоящему сентиментальными, но им не стоит жалеть о прошлом – нужно двигаться вперед. Возможны романтические моменты, которые дадут возможность позабыть о всех проблемах.

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Для Овнов этот день будет временем "пробуждения" – они точно поймут, что нужно сделать. Уроженцам знака нужно разложить все в своей жизни по полочкам, и тогда уже в мае они будут пожинать плоды своего труда.

У Стрельцов могут возникнут недопонимания в отношениях с окружающими, они будут неприятно удивлены и могут разочароваться в людях. Уроженцы знака живут эмоциями, но им нужно уметь отпускать обиды.

Львы будут проходить едва ли не самое главное испытание в своей жизни, но дела явно наладятся в мае. Главное – пережить этот период и выйти с минимальными потерями из трудностей.

Дев ожидают хорошие новости на работе, но в личной жизни возможны неприятности и конфликты. Также могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, на которые никак нельзя будет повлиять.

Весы переоценят многие вещи в своей жизни и поймут, что для них важнее всего. Пришло время решить наболевшие вопросы раз и навсегда, чтобы не вспоминать о них в будущем.

Близнецам нужно держать эмоции под контролем и меньше нервничать. Не стоит тратить свои силы на людей, которые не играют в вашей жизни никакой роли.

Ракам нужно время, чтобы переосмыслить все, что произошло. В личной жизни могут быть проблемы, но как все будет развиваться дальше – зависит от уроженцев знака

У Козерогов возникнут проблемы с деньгами, им придется трудиться вдвое больше, но нельзя проявлять гордыню, иначе можно попасть в неприятности. В то же время нельзя забывать и о семье, чтобы избежать ссор.

Скорпионы почувствуют, как много они еще не успели сделать в жизни – им нужно открыть свое сердце чувствам. Если уроженцы знака только начали строить отношения – стоит проявить терпение ко второй половинке.

У Тельцов в апреле наладятся дела – март принес уроженцам знака много неприятностей, но теперь все станет на свои места. Тельцы смогут забыть о проблемах со здоровьем и смело планировать дальнейшую жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный астролог Анжела Перл заявила, что апрель станет переломным в войне Украины и России. Ключевая дата – 12 апреля.

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