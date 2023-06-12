Большие победы или новые возможности: гороскоп на неделю до 18 июня для всех знаков зодиака

Дев ждут большие победы, им будет что отпраздновать. Перед Рыбами откроются новые возможности.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 18 июня. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Кто-то вас ставит в определенные рамки, задает некие правила, поэтому вы можете почувствовать на себе ограничения, к которым не привыкли. Впрочем, эти правила пойдут вам на пользу, структурируя вашу дальнейшую деятельность.

Телец

Возможно, вам захочется эту неделю выделить для отдыха, потому что пришло время отпуска или вы дошли той точки, когда уже и отдохнуть можно, потому что нет сил трудиться. Поэтому, даже если приходится ходить на работу, стоит значительно снизить нагрузку.

Близнецы

Еще раз убедитесь в том, насколько замечательные люди вас окружают, независимо от того, это ваша семья, друзья или сотрудники. Ведь эти люди сейчас делают все, чтобы вам было хорошо, тем более что сейчас вы – именинники.

Рак

Ваше окружение сейчас вас невероятно радует. Наконец, вы нашли именно тот коллектив, который вас поддерживает, вдохновляет и больше напоминает дружную семью, чем рабочий коллектив. В конце концов, вы и сами в этом окружении становитесь частью этого сообщества.

Лев

Попытайтесь получить удовольствие даже в очень напряженной или скучной работе, поищите именно те моменты, которые вам позволят превратить серые будни в ряд интересных событий или даже в какие-то яркие впечатления.

Дева

Можно уже отмечать грандиозные профессиональные свершения, получать дипломы, награды, премии за успехи в работе, что-то праздновать в коллективе единомышленников или самостоятельно себе что-то подарить в качестве награды.

Весы

Находятся те, для кого вы становитесь учителем или наставником, хорошим советчиком или вдохновителем, возможно, придется учить кого-то тому, что вы сами хорошо усвоили и в чем можете считаться настоящим экспертом.

Скорпион

Будет возможность превратить этот мир или, по крайней мере, ближайшее пространство, в более прекрасное и гармоничное. Возможно, это будет ремонт или украшение своего дома, дизайн пространства или банальная уборка окружающей территории.

Стрелец

Даже летом вы можете решить поучиться чему-то полезному, по крайней мере, обновить свои знания или получить новые навыки, которые вам помогут как в работе, так и в обычной жизни. Но будут и те, кто решат получать серьезное образование.

Козерог

Эта неделя может стать переломной, жизнь уже не будет прежней, так что стоит просто смириться и принять эту новую реальность. Ведь все старое уже бессмысленно, и вам нужно будет многое начинать сначала.

Водолей

Творческие идеи, которые к вам приходят на этой неделе, потребуют очень быстрой реализации, потому что размышлять просто некогда – поджимают сроки, и ваше желание воплотить задуманное будет просто безумным.

Рыбы

Одновременно вы завершаете какие-то дела, проекты, отношения, и тут же начинаете новые, поскольку появляются новые привлекательные возможности. И у вас не будет времени даже на подведение итогов и какие-то осмысления происходящего.

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