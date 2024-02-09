Большие перемены или споры: гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Скорпионы решатся на большие перемены, вероятно, они отправятся в путь. Рыбам придется спорить, чтобы доказать свою точку зрения.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 9 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня будете разрываться между разными желаниями. Вы будете настроены и на продуктивную работу, и на общение с друзьями и коллегами, и на посещение интересных событий. Ну как здесь ограничиться чем-нибудь одним?

Телец

Сегодня посвятите время цифрам, произведите расчеты, планируйте бизнес, составляйте бюджеты, оценивайте финансовые риски, определяйте необходимые инвестиции и считайте возможные доходы. Или хотя бы заведите записную книжку, где будет фиксировать свои доходы и расходы.

Близнецы

Поищите то, что облегчит вам работу, например, новые технологии, устройства, средства, которые помогут вам быстро и легко достигать результатов. Или же поищите людей, которые за умеренную цену или определенные выгоды сделают все за вас.

Рак

Сегодня вы почувствуете, что у вас появились крылья, потому что узнаете какие-то вдохновляющие новости, перспективы, ради которых вы готовы бежать вперед к своей цели. Так что на горизонт не только общее улучшение ситуации, но и фантастический успех.

Лев

Придется принять на себя дополнительные обязанности. И это вам значительно улучшит имидж, особенно в глазах вашего руководства. Но не соглашайтесь делать это постоянно и без повышения зарплаты. Так что временно перейдите в демонстрационный режим и покажите, что вы умеете.

Дева

Будьте сегодня активны и уверены, идите на прорыв, покоряйте новые вершины. Можете даже попробовать не очень популярные методы, но не злоупотребляйте, просто действуйте смело, осознавая, что именно вы сейчас даете пример многим людям.

Весы

Сосредоточьтесь все же на рабочих вопросах, хотя пятница и будет шептать вам о других возможностях, тем более что погода теплая, желаний очень много, и не все они касаются работы. Закончите запланированное – и смело уходите отдыхать.

Скорпион

Внезапно может произойти смена места пребывания, например, вы поедете в командировку, путешествие или, может, придется изменить место жительства. Но все может быть не столь радикально, и вам нужно будет только перебраться в другой кабинет.

Стрелец

Потратите деньги на себя, на свои потребности и удовольствия, не стесняйтесь покупать какие-то очень приятные вам вещи, даже если они не очень полезны и не слишком практичны. Впрочем, и красота в этом мире нужна.

Козерог

Не рвитесь вперед, потому что сейчас вам нужно удовлетвориться ролью нейтрального наблюдателя и даже спрятаться за спинами других. Ибо вам нужно будет закончить какие-то работы, а спешка и лишняя публичность сегодня помешают это сделать.

Водолей

Новые дела и проекты сегодня стартуют особенно легко и радостно. Вы уверены в том, что делаете правильные вещи и двигаетесь в нужном направлении, потому что получаете знак о том, что идете именно туда, куда нужно.

Рыбы

День обещает быть достаточно эмоциональным, но продуктивным. Вы будете спорить с коллегами, доказываете свою точку зрения, в чем убеждать. В конце концов, можете таки прийти к согласию и начать эффективно работать вместе.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.