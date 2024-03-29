Большие перемены или романтика: гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака

Девы решатся на большие перемены в жизни, сил дальше терпеть уже не будет. Львы отправятся на свидание.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 29 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Чувствуете себя после долгой недели как выжатый лимон. Ваша энергия испарилась, поэтому лучше всего будет просто отдохнуть или же тщательно разобраться во всем: определить, кто виноват в вашей усталости, что именно нужно сделать и почему опять так быстро закончился кофе.

Телец

Изменения на подходе, но когда они наступят – это большой вопрос. Поэтому пока позвольте себе мечтать о них, как о чудесном отпуске, который вы смогли бы провести на тропическом острове или в каких-то других сказочных местах.

Близнецы

Сегодня вы неожиданно найдете новых друзей среди тех, с кем раньше почти не общались. Возможно, это будет тот человек, который постоянно случайно забирает ваши ручки в офисе, но сегодня он может оказаться вашим новым лучшим другом.

Рак

Настает время для глубокого анализа: пора взвесить все ваши успехи и неудачи, дебет с кредитом. Подведите итоги прошедшего периода и решите, как вы можете уменьшить количество ошибок в будущем. А если цифры не складываются, может быть, вам просто нужен новый калькулятор.

Лев

Романтика в воздухе, и это идеальное время для свиданий. Если у вас появится такая возможность, не сомневайтесь и устройте рандеву. А вечер может обернуться чем-то очень неожиданным и приятным. Кто знает, может быть, это будет начало чего-то особенного?

Дева

Последняя капля может переполнить чашу вашего терпения. Готовьтесь к большим изменениям, которые могут внезапно наступить, возможно, даже к драматическому завершению долгосрочного проекта или сотрудничества, которое вы считали довольно стабильным.

Весы

Романтические приключения поднимают ваше настроение к небесам. Ваша личная жизнь расцветает новыми яркими красками, и совершенно неважно, вы ли это влюбились, или кто-то проявляет чувства к вам. Главное, что вы получаете немалый эмоциональный заряд и ваше сердце бьется в такт с этими новыми ощущениями.

Скорпион

Ваша целеустремленность настолько поражает, что на этой неделе вы забываете все на свете, кроме своей цели. Вы даже можете пропустить обед, но это не помешает вашему движению вперед.

Стрелец

Пятница соблазняет вас отвлечься от работы и переключаться на какие-то более приятные вопросы, но вам нужно держаться и вести свою линию до конца. Завершите все запланированные дела, а затем смело отдайтесь радостям выходных!

Козерог

Вы чувствуете себя вполне довольными жизнью, ведь у вас нет причин для жалоб: семья радует, любимое дело доставляет удовольствие, финансовое состояние стабильное, а друзья могут устроить вам приятный сюрприз, организовав теплый прием.

Водолей

Ваши попытки бороться за справедливость, безусловно, похвальны, но иногда это может привести к такой конфронтации, что отбросит вас далеко от достижения вашей цели. Поэтому важно знать законы, понимать свои права, но также уметь договариваться и смотреть на ситуации с разных позиций.

Рыбы

Вы работаете больше обычного, чтобы не отставать от других. Жертвуя личным временем, вы становитесь настоящим мастером баланса между работой и домашней жизнью, умело совмещая обязанности с личными интересами.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.