Большие перемены или романтика: гороскоп на 16-17 марта для всех знаков зодиака

Близнецы на выходных решатся на важные перемены в жизни. Овны окунутся в романтику.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 16-17 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Весна – время любви, и вы – ее главная жертва! Возможно, вы так увлечетесь своей любовью, что забудете об остальном мире, и об обязанностях, и о семье. Пусть эта любовная лихорадка вдохновит вас на новые творческие шедевры!

Телец

В эти выходные обстоятельства потребуют от вас полного включения в работу. Но есть угроза того, что вы несколько переоценили свои возможности, вы можете быстро устать и выпасть из процесса. Словом, не рассчитывайте получить удовольствие – работы будет слишком много.

Близнецы

Сейчас происходят важные изменения, и эти выходные могут быть началом новой эры в вашей жизни. Может быть, что вы именно сейчас переезжаете, знакомитесь с интересными людьми, овладеваете новыми направлениями или наоборот – бросаете все.

Рак

Вы будете общаться со всеми подряд, придется что-то обсуждать, договариваться, убеждать или просто болтать со множеством народа. Не удивляйтесь, если вы захотите после этого где-нибудь завеяться на природу и побыть в тишине.

Лев

Лучшее, что вы можете сделать в эти выходные, это убежать от всего. Поезжайте к родственникам, на экскурсию или просто отдыхайте где-то подальше от всех. Или же поедьте к друзьям на дачу, если они не против вашего присутствия.

Дева

У вас будет очень сложная задача – создать хорошую и праздничную атмосферу, сделать так, чтобы семья собралась вместе, возможно, даже примирить тех, кто давно не может смотреть друг на друга. Словом, стать душой компании, которая сплачивает всех.

Весы

Выходные будут просто идеальными, настоящим образцом семейного отдыха со всеми его прелестями, когда все вокруг собираются вместе, вспоминают прошлое, мечтают о будущем и делают все, чтобы почувствовать единение со своим родом.

Скорпион

Эти выходные могут быть началом чего-то горячего и страстного, вы познакомитесь, а может, уже и познакомились с интересной личностью, с которой вам захочется поддержать контакты и перевести знакомство в нечто более близкое и даже интимное.

Стрелец

Неплохо бы посвятить максимум времени уборке, когда вы расчищаете все вокруг себя, выбрасываете все, что давно занимало место и не доставляло радости. Возможно, вы даже найдете среди этих баулов что-то ценное или давно забытое.

Козерог

Где бы взять тот заряд энергии, чтобы справиться с целой кучей ожидающих вас дел? Вам не очень хочется заниматься всеми этими вещами, и вы легко передаете полномочия другим, а кое-что даже прикажете сделать другим людям.

Водолей

Вы чувствуете себя расслабленными и вполне довольными жизнью, ведь все вокруг происходит именно так, как вы хотели. Вы не слишком напрягаетесь, самую тяжелую работу кто-то делает за вас, а вы только наслаждаетесь жизнью и празднуете.

Рыбы

Вы не останавливаетесь на достигнутом, а продолжаете активную деятельность, которую вы начали недавно. Особенно у вас удается сейчас убеждать других, доказывать свою правоту и склонять на свою сторону даже бывших врагов, не говоря уже о поклонниках.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.