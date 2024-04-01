Большие перемены или проверка: гороскоп для всех знаков зодиака до 7 апреля

Скорпионы могут получить предложение, которое перевернет их жизнь. Стрельцам устроят "проверку".

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 7 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вам срочно требуется релакс! Отложите свои дела, выключите телефон и устройте себе мини-отпуск. Проведите время, наслаждаясь природой или просто глядя на облака. И пусть никто не мешает вам лениться!

Телец

Посоветуйтесь с теми, кто уже что-то знает, найдите экспертов, которые помогут вам стать звездой во всех смыслах и выиграть любые баталии. Но помните: выбирайте только те бои, после которых не стыдно будет смотреть в зеркало.

Близнецы

Пора показать всем, на что вы способны! Забудьте об эмоциях, сейчас ваш козырь – холодный разум. Используйте его, чтобы начать все с чистого листа, подготовьте списки необходимого, хорошо просчитайте все нюансы, выгоды и недостатки.

Рак

Оказывается, когда все вместе что-то творят, это не только веселее, но прибыльнее! Так что объединяйтесь с коллегами и партнерами и создавайте шедевры, связывайтесь с теми, с кем у вас есть общие цели и с кем приятно работать

Лев

Именно вы будете в центре внимания на этой недели, поэтому лучше уж сейчас начните выбирать наряд. Вы можете попасть на какую-то вечеринку, светское мероприятие, можете даже неожиданно стать звездой вечеринки.

Дева

Ждите визита старых друзей, которым вы когда-то помогли. Они придут, чтобы отблагодарить вас и, возможно, даже помогут вам в чем-то, например, получить повышение. Так что не отказывайтесь от дружеских объятий!

Весы

Ваш мозг работает на полную мощность, вы прорабатываете большое количество информации. Новые знания, которые вы получите вместе с вашей интуицией, могут изменить мир. Некоторые даже могут назвать вас гением.

Скорпион

На дружеских посиделках вы можете получить предложение, которое изменит вашу жизнь. Если вам надоела ваша работа, то почему бы и нет? Но перед тем, как согласиться, не забудьте прочитать мелкий шрифт договора, чтобы потом не было сюрпризов.

Стрелец

Будьте готовы к проверкам и соблазнам. Кто-то постарается вас сбить с верного пути, затуманить разум. Если вам предложат очень хорошую сделку, лучше подумайте дважды. Иногда победа – это искусство молчания.

Козерог

На этой неделе ваш лозунг – "тише едешь – дальше будешь". Не торопитесь быть креативными, просто делайте свою работу и все придет. Иногда лучший способ выиграть гонку – это не бежать быстрее, а просто не спотыкаться.

Водолей

Вы на этой неделе будете больше похожи на магнит для денег, даже когда просто сидите и ничего не делаете. А они сами по себе к вам приходят. Расслабьтесь и позвольте удачи найти вас. Но не забудьте выбрать самые вкусные предложения.

Рыбы

Семья сейчас на первом месте. Ваши родные нуждаются в вашем внимании и поддержке. Покажите им, что вы – надежный тыл, и не забудьте открыть кошелек, когда это потребуется. И будьте уверены, что и вы получите поддержку тогда, когда потребуется.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.