Большие перемены или праздник: гороскоп на 2 февраля для всех знаков зодиака 

Овнов ждут большие перемены, но удача будет на их стороне. У Тельцов появится повод для праздника.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 2 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Глобальные изменения неожиданно могут начаться прямо сегодня. Вы уже достаточно поработали над какими-то давними делами, и они постепенно сходят на нет и заканчиваются. Вместо этого появляются новые вызовы и проекты.

Телец

На повестке дня – празднование, пусть небольшое, локальное, может, частное, но вы сегодня попадаете в тот замечательный вихрь приятных хлопот и радостного предвкушения чего-то хорошего, что несет с собой праздник.

Близнецы

День пролетит незаметно, ведь у вас столько сегодня интересных дел, что можете забыть обо всем на свете, даже о еде и отдыхе. Вы будете увлеченно заниматься разными опытами, экспериментами, изучать какие-то интересные явления.

Рак

Растет ваша уверенность в том, что вы таки идете правильным путем, ведь везде слышите одобрительные отзывы и о том, чем вы занимаетесь, и о собственных качествах, и о ваших талантах, от которых люди будут в восторге.

Лев

Начинаете уже планировать какие-то весенне-летние работы, дела, которые вы должны сделать, как только потеплеет. Возможно, будете покупать семена, присматриваться к дачкам, рисовать эскизы будущих посадок или проектировать сад.

Дева

Защитите сегодня свои границы и интересы, не давайте никому шансов сесть вам на шею, не пытайтесь быть снисходительными, ведь некоторые граждане ваше миролюбие воспринимают как слабость. Пусть лучше у вас будет имидж злюки, чем тюфяка.

Весы

Будет возможность заняться благотворительностью, поделиться с другими добром, деньгами, объятиями и добрым словом. И хотя ваши подопечные не ведут себя чинно и благодарно, это вас нисколько не затрагивает и вы продолжаете отдавать тепло своего сердца.

Скорпион

Вы с удовольствием работаете, просто с самого утра радуетесь каждому аспекту своей работы, начиная с напряженного труда,и до разруливания конфликтов и проблем. Словом, у вас должно быть хорошее настроение, предвкушение весны и победы.

Стрелец

Результаты вашей работы сегодня будут тщательно рассматриваться и оцениваться, так что стоит очень внимательно относиться ко всему, над чем вы работаете. Возможно, вы проходите какую-то сертификацию, или сдаете сессию, в общем, будьте старательны и внимательны.

Козерог

Напряжение растет, особенно в отношениях с коллегами, а если находятся люди, готовые между вами вбить клин и посеять сомнения, ситуация может обостриться вплоть до скандалов. Старайтесь все же разобраться в том, кто сеет раздор.

Водолей

Готовьтесь к поздравлениям и подаркам, ведь вы на днях именинники, но это не накладывает на вас никаких обязательств. В большинстве случаев, празднование происходит как бы само собой, кто-то берет на себя функции организатора, а вы только принимаете поздравления.

Рыбы

Неожиданно оказываетесь в центре событий, даже если вы убежденный интроверт и лишнее внимание вам не нужно. Но вас может вынести вверх на гребне славы, и неплохо бы воспользоваться этим случаем.

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