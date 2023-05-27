Большие перемены или отдых на природе: гороскоп на 27-28 мая для всех знаков зодиака

Дев ждут большие перемены, которые преобразят их жизнь. Стрельцы отлично проведут время на природе.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на выходные 27-28 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

У вас не будет особого желания посидеть дома и хоть чуть-чуть отдохнуть, зато хочется впечатлений, эмоций, контактов, вам нужно будет встретиться с людьми и сделать немало дел, и это будут довольно приятные для вас занятия.

Телец

Будете работать ради всеобщего добра, и тем самым сможете завоевать славу очень ответственного и трудолюбивого сотрудника в глазах руководства. К тому же, вам хорошо заплатят, поэтому используйте эти дни для заработка и повышения авторитета.

Близнецы

В эти выходные вы усиленно работаете, да и втягиваете в свою орбиту нескольких людей из ближайшего своего окружения. И будете этой дружной компанией активно трудиться – что-то мастерить, создавать, обсуждать, делиться идеями.

Рак

Вам не нужно никуда бежать, можете спокойно заниматься своими любимыми делами, с чистой совестью полностью погрузиться в собственный волшебный мир творчества и хобби, где отдохнете и душой, и телом.

Лев

Лучшим отдыхом для вас сейчас будет побывать в местах вашего детства или юности, там, где вас хорошо знают, и где вы себя хорошо чувствуете. В конце концов, не лишним будет пообщаться со своими друзьями и родными.

Дева

В эти выходные у вас могут произойти большие изменения, которые разделят жизнь на до и после. Вероятны разные переезды, новоселье, свадьба, развод, завершение важных этапов и очередное начало новой жизни. Словом, будет весело.

Весы

Предыдущие дни были слишком насыщенными, заполненными тяжелым трудом, и вы просто нуждаетесь в реабилитации, чтобы окончательно не упасть с ног от усталости. Поэтому проведите выходные максимально спокойно, чтобы восстановиться для будущих подвигов.

Скорпион

Будет много физических нагрузок, от которых будете долго выдыхать. То ли вы на даче активно работаете, то ли занимаетесь спортом, участвуете в каких-то соревнованиях, где должны применять всю свою силу и выносливость.

Стрелец

Впереди – хороший спокойный отдых на природе, возможно, на даче, где вы успеете и в огороде вволю поработать, и цветами полюбоваться, на травке поваляться, и солнечные ванны принять, и с друзьями пообщаться.

Козерог

Будет немного скучно, вы не знаете, чем себя занять, ведь все то, чем вы планировали, внезапно отменяется, люди переносят встречи, а запасных вариантов вы пока не подготовили. Вот и будете скучать, просто убивая время.

Водолей

Даже если у вас были свои планы на эти дни, вдруг может возникнуть определенная производственная необходимость, забудьте обо всем, что вы там себе напланировали. Главное – не забудьте напомнить руководству об отгулах за эти испорченные выходные.

Рыбы

Не сидите дома, идите в люди, на прогулки, погружайтесь в прекрасную атмосферу праздника, по крайней мере, найдите повод для того, чтобы не оставаться в помещении, а набраться ярких впечатлений, которые ожидают вас на улице.

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