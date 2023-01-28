Большие перемены или отдых: гороскоп на 28-29 января для всех знаков зодиака

Дев ждут большие перемены, их жизнь уже не будет прежней. Весы смогут отлично отдохнуть.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 28-29 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Можете значительно улучшить свое финансовое или материальное состояние, может быть, даже за счет родственников или близких. К примеру, вам могут что-нибудь подарить или неожиданно получите наследство, а может, просто родные деньгами поделятся.

Телец

Посвятите свои выходные любовным вопросам, встречам и свиданиям. Если же у вас сейчас нет партнера или хотя бы соискателей на эту роль, то проявите любовь к себе, устройте свидание самим себе, побалуйте себя чем-нибудь вкусным и красивым.

Близнецы

Решаете некоторые личные и семейные дела, например, устраиваете встречи, свидания, семейные посиделки, какие-то объединяющие вас дела. Наконец, наслаждаетесь разговорами, общением и общей трапезой.

Рак

Будете пытаться претворить в жизнь те идеи, которые недавно вам пришли в голову. По крайней мере, попытаетесь попрактиковаться в этом направлении, чтобы понять, как все это у вас получится и понравится ли вам процесс и результат.

Лев

На отдых у вас совсем не будет времени, ведь все выходные вы будете заниматься домашними делами, приводить все в порядок, может, даже слегка будете заниматься ремонтными работами.

Дева

Эти выходные могут разделить вашу жизнь на "до" и "после", ведь что-то старое уже завершается, а появляются совсем другие перспективы, к которым вы пока очень осторожно относитесь, не воспринимая их как что-то очень радостное.

Весы

Будет только одно-единственное желание – спрятаться ото всех, выспаться и отлежаться овощем хотя бы один день. Ибо второй выходной вас все равно куда-то потянут, и вам не удастся отдохнуть, так как хочется.

Скорпион

Предложений на эти выходные у вас будет столько, что вы можете растеряться. Вам ведь хочется провести время с вашими друзьями и коллегами, заняться какими-то интересными делами. И это хорошо, что у вас есть столь богатый выбор.

Стрелец

У вас будет немного работы, которая помешает полностью посвятить выходные отдыху, но вы быстро справитесь с ней, и остальное время вы можете расслабиться и насладиться семейной жизнью, пообщаться с родными.

Козерог

Посвятите время своим увлечениям, ведь вам сейчас очень нужны положительные эмоции, так что займитесь тем, что поднимает вам настроение, будь то рисование, вышивка, пение или танцы. И пусть это не приносит каких-нибудь денег, зато вы будете чувствовать себя счастливыми.

Водолей

Можете отправиться на эти выходные в путь, будь то по делам или к родственникам, которые давно уже вас приглашают. И эти путешествия, как ни странно, дадут вам возможность отдохнуть, обновить впечатления, познакомиться с новыми людьми.

Рыбы

Проведите свои выходные так, как давно уже мечтали, и какими вы видите их в идеале. Для кого это будет сплошное лежание на диване, длительный сон или просмотр фильмов. А для кого-то – очень активное времяпрепровождение.

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