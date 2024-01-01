Большие перемены или отдых: гороскоп на 1 января для всех знаков зодиака

Скорпионы твердо решат начать новую жизнь, и у них все получится. Козероги смогут отлично отдохнуть.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 1 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Хотя вы и хотели бы отдыхать, но сегодня на вас накладывают дополнительные обязанности, от которых вы никак не можете отказаться. Для вида вы даже можете поворчать, но все же соглашаетесь.

Телец

Сознательно избегаете каких-то посторонних контактов, может, даже выключаете средства связи для того, чтобы вас никто не беспокоил. Так хочется побыть наедине с собой или провести день в семейном кругу.

Близнецы

Внезапно разрешается сложная ситуация, которая уже долгое время держала вас в напряжении и не давала свободно дышать. А теперь вы уже можете чувствовать себя свободными и счастливыми, ведь сбросили с себя такое бремя.

Рак

Это будет удивительно легкий понедельник, чувствуете прилив сил и желание жить и работать, поражать этот мир своими идеями. Вас сейчас не нужно как-то стимулировать и подгонять, потому что вы и так заряжены своим энтузиазмом.

Лев

Невероятным образом сегодня удается избежать сложных ситуаций, и это будет чудом, когда вы осознаете, что могло на самом деле произойти. И не будет никакого логического объяснения тому, что происходит.

Дева

Хорошо, если для вас этот понедельник не будет рабочим и можно будет отдохнуть. Возможно, вы даже возьмете на эту неделю отпуск, чтобы и родных навестить, и себе время посвятить, и разные домашние дела завершить.

Весы

Не спешите никуда, не пытайтесь сразу выполнить приказы или просьбы, потому что по ходу дела все может измениться, а сама необходимость любой деятельности может отпасть. Поэтому будьте спокойными и философски настроенными.

Скорпион

Начинаете новую жизнь с этого понедельника и с этого нового года. По крайней мере, вы примете решение начать важную трансформацию, переезд, смену места работы, решаете жениться или развестись.

Стрелец

Отведите время на планирование, мечты и фантазии, которые помогут вам лучше представить то будущее, в котором вы бы хотели жить. Помните и о том, где и как вам хотелось бы работать, в каких условиях жить, что иметь и как наслаждаться жизнью.

Козерог

Если у вас есть такая возможность, оставайтесь сегодня дома, отдыхайте, валяйтесь и ничего не делайте. И этот неожиданный выходной будет для вас настоящим спасением, потому что вы действительно в последнее время несколько устали.

Водолей

Сейчас вы душевно и содержательно проводите время с друзьями и семьей, наполнив день разными занятиями – от приятных разговоров и воспоминаний до совместного творчества или даже работы.

Рыбы

Будет возможность заняться благотворительностью и помочь нуждающимся. И нет разницы, будут ли это какие-то материальные вложения, или моральная поддержка, людям вы помогаете или животным, главное, что вы этим занимаетесь.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.