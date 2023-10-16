Большие неприятности или новая страница в жизни: гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака 

Тельцам грозят большие неприятности, уроженцам знака стоит быть осторожнее. Раки начнут новую страницу в жизни.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 16 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Уровень напряжения растет, вы можете иногда повышать голос, пытаясь донести свое мнение другим. На самом деле это не работает, а только раздражает людей. Поэтому лучше находите убедительные доводы, а не кричите.

Телец

Из-за вашей доброты и эмпатии сегодня можете попасть в неприятности, ведь вы способны доверять, чем попытаются воспользоваться не совсем добрые люди. Поэтому не будьте слишком доверчивы, проверяйте все, что вам говорят.

Видео дня

Близнецы

Пришло время вкладывать инвестиции в ваше дело, расширять горизонты, купить дополнительные средства производства, рекламу, консультации экспертов. Словом, стать профессиональнее.

Рак

Открывается новая страница в вашей личной жизни, появляются новые люди, вы знакомитесь с теми, кто вам очень нравится и с кем вы совсем не прочь продлить и углубить отношения.

Лев

Можете принять решение о необходимости снова кардинально изменить свою жизнь. Вы ведь уже завершаете какой-то важный проект и нужно думать о том, чем заниматься и к чему стремиться в будущем.

Дева

Ваши профессиональные навыки и опыт могут пригодиться не только вам, но и другим. Кто-то захочет научиться всему тому, что умеете и вы. Поэтому даже если вы не и не собирались становиться наставником, сегодня будете передавать свои знания и умения.

Весы

Изменяется ваше окружение, вокруг вас появляются невероятные люди, которые вам показывают пример того, как можно добиться успеха. И вы понимаете, что ваши цели вполне достижимы, если это удается другим, то и вы сможете.

Скорпион

Ускоряйте сегодня свои дела, вам нужно будет многое успеть сделать. Но вам все равно будет сложно справиться, поэтому определяйтесь с приоритетами, выбирайте те задачи, которые действительно важно сделать.

Стрелец

Хотя сегодня будет и довольно тяжело физически, но вам будет чрезвычайно приятно осознавать, что вы занимаетесь важными и ответственными делами, которые приносят пользу всему человечеству.

Козерог

Нужно будет куда-то ехать, может, даже срочно менять планы, складывать сумку с необходимыми вещами, заказывать билеты, бронировать жилье и составлять кратчайший маршрут.

Водолей

В личной жизни будете чувствовать себя особенно счастливыми, ведь вокруг вас не просто хорошие люди, а самые лучшие в мире. Ибо приходит осознание, насколько вам невероятно повезло с окружающими.

Рыбы

Желательно сегодня не отвлекаться от работы и полностью отдаваться исполнению своих обязанностей, погрузившись в работу с головой. Найдите именно те положительные моменты, которые бы вас вдохновляли на производительный труд.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.