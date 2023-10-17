Большая удача или новые вызовы: гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака

Козерогам повезет в финансовых вопросах, удача будет на их стороне. Львы столкнутся с новыми вызовами, им придется много работать.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 17 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Своего решения требуют юридические вопросы, составление важных бумаг, заключение сделок, возможно, придется обращаться за разъяснениями к специалистам или даже решать дело в судебных инстанциях.

Телец

Отведите немного времени для того, чтобы спланировать свою дальнейшую деятельность, как на сегодняшний день, так и на ближайшее будущее, например, на весь остаток осени. Это поможет вам сосредоточиться на главном и не тратить время зря на разные глупости.

Видео дня

Близнецы

Будете сегодня выполнять очень монотонную и скучную работу, от которой хочется убежать подальше. Но это тоже нужно время от времени делать. Вы даже сможете найти некоторые преимущества именно в столь скучных занятиях.

Рак

Уменьшите сегодня свои привычные нагрузки и больше времени отведите на прогулки, осознания и созерцание, пусть ваше свободное время будет посвящено не столько работе, сколько размышлениям, мечтам и фантазиям, ведь они тоже вам сейчас нужны.

Лев

Вызовы следуют один за другим, у вас в руках все горит, хочется непременно достичь той высокой планки, которую вы перед собой поставили, тем более, что конкуренты вас дополнительно стимулируют.

Дева

Вы сегодня будете чувствовать себя вполне довольными и вашей жизнью в целом, и едва ли не каждым аспектом в отдельности. Наступает то блаженное состояние, когда даже неожиданное тепло или яркий осенний пейзаж дарят радость.

Весы

Доходы как-то неожиданно растут, и теперь уже можно себе позволить немного больше и в количестве того, что вам нужно, и в качестве. Поэтому сегодня вы можете себе купить нечто хорошее и новое, возможно, что-то из одежды на холодное время.

Скорпион

Будьте активны, проявляйте инициативу и энтузиазм, зажигайте сердца других людей, вы сегодня способны вдохновить своим состоянием на подвиги и ваше окружение, и коллег, и даже совсем незнакомых людей.

Стрелец

Все вокруг как будто сговорились и ставят вам палки в колеса, вы еле-еле успеваете решить один вопрос, как тут же встречаетесь с преградами в других. Впрочем, эти задержки могут оказаться достаточно полезными.

Козерог

Невероятно удачный день для улучшения ваших отношений с деньгами. Возможно, какие-то средства неожиданно получите в виде аванса или какой-либо инвестиции в вас, ваши идеи или продукты, а может, на акции и скидки сумасшедшие наткнетесь.

Водолей

Будет возможность проявить свои таланты, особенно те, которые вы в себе обнаружили совсем недавно. И это может стать настоящим открытием как для вас, так и для вашего окружения, совершенно не ожидавшего от вас таких проявлений.

Рыбы

Что-то вам сегодня придает ощущение невероятной силы и уверенности, веры в собственные силы и удачу. Возможно, кто-то очень влиятельный и важный вам говорит слова поддержки и восхищения, вот у вас крылья и выросли.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.