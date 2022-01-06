Большая прибыль или череда неудач: финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Мировая пандемия, несомненно, затронула экономику всех стран и повлияла на финансовый достаток людей. Многие могут только надеяться, что совсем скоро экономическая ситуация стабилизируется.

Эксперты по звездам издания Еxpresfm составили финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака. Узнайте, вас ждут большая прибыль или череда неудач.

Водолей

Начало 2022 года принесет старательным Водолеям огромные финансовые затраты. Владельцы бизнеса в период с января до апреля могут понести большие убытки, которые им придется финансировать за счет собственных средств.

Рыбы

Начало 2022 года принесет загадочным Рыбам хорошую финансовую стабильность. Они могут преуспеть, как в покупке недвижимости, так и в покупке элитной бытовой техники или в осуществлении своих мечтаний и планов о путешествии.

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Овен

Рожденных под этим знаком ждет финансовый достаток на протяжении всего 2022 года. Но их расходы будут намного выше в конце года. Также вполне возможно, что они пожертвуют много денег на благотворительность.

Телец

Первый квартал 2022 года принесет трудолюбивым Тельцам внезапную прибыль, а в инвестициях их тоже ждут благоприятные времена. С середины апреля им стоит ожидать прибавку в доходах.

Близнецы

В 2022 году общительные Близнецы ощутят финансовую стабильность. В этом году доходы должны увеличиться и покрыть все расходы. Люди этого знака также сделают достаточно сбережений, которые повысят их уровень жизни.

Рак

Начало этого года принесет уроженцам этого знака некие трудности в заработке. Кроме того, им придется столкнуться с финансовой неопределенностью из-за неожиданных безрассудных расходов на ненужные вещи. В этот период им не следует вкладывать средства в спекулятивные рынки.

Лев

У самоуверенных Львов будет возможность погасить старые финансовые долги. Январь станет идеальным шансом получить пассивный доход. Но им надо быть осторожными в первом квартале года и избегать покупки недвижимости или земли.

Дева

Представители этого знака будут наслаждаться изобилием финансов на протяжении всего 2022 года. Только июль принесет им большие траты, что немного нарушит ежемесячный бюджет. Но последние два месяца года снова принесут финансовую выгоду и более высокие доходы.

Весы

Этот год будет благоприятным для чувствительных Весов. В начале года некоторые смогут добиться успеха в карьере, что также положительно скажется на их финансах. Апрель принесет возможность зарабатывать из большего количества источников.

Скорпион

Страстным Скорпионам год Черного Тигра принесет неоднозначные результаты. В первой половине года их ожидают больше расходы. С конца февраля ситуация должна улучшиться. Март и апрель будут подходящими для покупки новой недвижимости или машины. Также они смогут начать зарабатывать благодаря своим увлечениям.

Стрельцы

В первом периоде 2022 года у целеустремленных Стрельцов есть хорошие перспективы экономии денег и финансового изобилия. Поэтому не исключено, что с начала года они разбогатеют благодаря своим сбережениям. Семейный бизнес также принесет успех и приличные денежные суммы.

Козерог

Чуткие Козероги ощутят финансовую стабильность в 2022 году. Тем не менее, их ожидают более высокие расходы в первом квартале. С апреля они смогут разбогатеть за счет пассивного дохода и других неожиданных источников.

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