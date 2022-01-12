Большая любовь или расставание: любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

В любви одним удается легко встретить свою половинку и жить счастливо, другие же долго не могут найти своего человека. Обретая настоящую и крепкую любовь, человек становиться сильнее, у него появляется мотивация для достижения целей.

Астрологи издания Magfeminin составили любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака. Узнайте, кого ждет большая любовь, а кого расставание.

Овен

В этом году представителей этого знака ожидают романтические отношения. Однако им нужно осторожно и внимательно выбирать партнера, чтобы не быть обманутыми.

Телец

Одинокие Тельцы столкнутся с некоторыми трудностями в начале года, в поисках идеального человека. Люди,состоящие в отношениях, будут в гармонии с избранником.

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Близнецы

Веселым Близнецам нужно быть внимательными в выборе партнера. Те, кто состоит в отношениях, должны быть настойчивы в своих интересах, но не требовать слишком многого, иначе союзу может придти конец.

Рак

Эмоциональные Раки не торопятся обрести серьезные отношения, но в этом году они поменяют свое мышление. 2022 год для них станет благополучным для любви.

Лев

Самоуверенные Львы будут двигаться вперед и лучше контактировать с другими. Тем, кто состоит в союзе, астрологи рекомендуют больше уделять себе время.

Дева

Начало 2022 года не принесет одиноким Девам большой любви, но конец года обещает быть страстным и сказочным. Для одиноких представителей - это отличный год, чтобы познакомиться с новыми людьми.

Весы

Жизнерадостность, легкость и страстная любовь ждут уроженцев этого знака в этом году. Их ожидают радостные и незабываемые впечатления. Возможно, влюбленные Весы вступят в брак.

Скорпион

Страстные Скорпионы полны решимости больше не поддаваться влиянию. В отношениях они будут готовы отстаивать свою точку зрения и не прогибаться под партнера, что может привести к разрыву союза.

Стрелец

Прошедший год был не самым лучшим для уроженцев этого знака. Им необходимо отдохнуть и посвятить время душевному балансу. В конце года прекрасные отношения вернут им уверенность в любви.

Козерог

Одинокие Козероги слишком склонны к самоконтролю и боятся отдаться чувствам. Им нужно расслабиться и довериться ощущениям. В паре они испытают безмятежные моменты и если их отношения недавние, то они укрепятся.

Водолей

Одиноким Водолеям пора набраться уверенности, начать любовные отношения и ничего не бояться. Их партнер сделает все ради них, стоит только довериться.

Рыбы

Мечтательным Рыбам необходимо не повторять одни и те же ошибки и быть терпимыми. Тогда они увидят, что любовь снова проснется в их сердце. Их ждет год, полных сюрпризов и неожиданных поворотов.

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