Близнецы станут популярными, а Раки получат деньги: гороскоп на 10-16 января

Близнецы будут выступать перед публикой и получат популярность, а у Раков родятся идеи по бизнесу и увеличению прибыли. Овны могут попасть в сложные жизненные обстоятельства, а Скорпионы продолжат праздновать.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 10-16 января. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Можете попасть в довольно сложные жизненные обстоятельства, которые не позволяют вам двигаться с нужной вам скоростью, кто-то будет вставлять вам палки в колеса, да и вы сами будете все время тормозить.

Телец

Бывают не очень приятные вещи – кто-то пытается вас если не обмануть, так оговорить или еще каким-то образом выбить из колеи. И вам приходится прилагать немало усилий для того, чтобы и себя оправдать, и в хорошем настроении остаться.

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Близнецы

Будете чувствовать себя победителями, ведь вы, как всегда - впереди всех, выступаете перед широкой общественностью, увеличиваете свою популярность и повышаете профессиональный уровень. Можете оказаться в светском обществе, среди богатых и знаменитых.

Рак

Появляются новые идеи, которые помогут вам улучшить финансовое состояние. Это могут быть задумки относительно нового направления бизнеса, можете также решить что-то ненужное продавать, чтобы и пространство очистить, и деньги получить.

Лев

Вы достаточно мощно врываетесь в рабочие будни, не давая себе времени на раскачку, потому что приходится усиленно работать головой – собирать нужную информацию, тщательно анализировать ее, что-то считать и обдумывать.

Дева

Есть большая вероятность внезапно оказаться без денег. И не обязательно это будет внезапное осознание того, что зря вы все средства потратили на праздники. Просто финансы могут внезапно исчезнуть, например, кошелек украдут или карты заблокируют.

Весы

Неделя не будет спокойной, потому что ожидается немало напряжения и противостояния - можете столкнуться с необходимостью отстаивать свои законные права или за что-нибудь соревноваться, например, принять участие в конкурсе на звание лучшего специалиста.

Скорпион

Вы все еще по самые уши в праздниках и не хотите из них выходить – требуете продолжения банкета, потому что еще не все блюда съедены и не всех родственников увидели. А почему бы собственно, и не продлить веселье, если есть такая возможность?

Стрелец

На этой неделе будет много нежности и заботы, вы будто растворяетесь в этом свете, добавляя к привычным жизненным ритуалам еще и творчество, придумывая новые способы сказать своим близким, как вы их любите.

Козерог

Вы уже не сможете жить по старинке, ведь в вашу жизнь врываются какие-то новые идеи, которые приносят ваши друзья и коллеги. И вы будете вовлечены в этот водоворот новых концепций и решений, которые могут полностью изменить ваше мировоззрение.

Водолей

Начинается новый этап, и вы становитесь более собранными и решительными, растет активность, и сил у вас прибавляется. И вы ставите перед собой новые цели, до которых вам очень хочется дойти, так что вы не теряете время и двигаетесь вперед.

Рыбы

Нагрузки на этой неделе будут незначительными, вы бережете себя и очень медленно входите в рабочий режим, может даже у вас будет возможность больше отдыхать, чем работать и вы продолжаете наслаждаться праздниками.

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