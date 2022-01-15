Близнецам повезет, а Козероги отправятся в путешествие: гороскоп на 15-16 января

Близнецам начнет везти, например, они могут найти потерянные вещи или получить подарки, а Козерогам можно отправляться в путешествие, дорога для них будет благоприятной. Весы будут бороться за свою свободу.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп по картам таро на 15-16 января. Что ждет все знаки зодиака в выходные, читайте дальше.

Овен

Придется немного поработать, но все происходит в настолько положительном и умеренном ключе, что вам даже работа будет в кайф, особенно если вас окружают коллеги и поддерживающие вас единомышленники.

Телец

Вы можете целые выходные посвятить домашним делам, к примеру, вычистить все шкафы, выбросить лишние вещи, очистить всю кухню и перестирать всю одежду, словом, заняться наведением порядка в вашем доме.

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Близнецы

Внезапно фортуна поворачивается очень привлекательной стороной и вам начинает везти – находятся потерянные вещи, дают о себе знать ваши давние друзья, появляются словно ниоткуда подарки.

Рак

Вы несколько растеряны, ведь вам почему-то не удается воплотить то, что вы планировали на эти выходные – словно из-под земли вырастают какие-то преграды, которые вы не в силах ни обойти, ни перепрыгнуть. Поэтому приходится заниматься совсем другими делами.

Лев

Очень активный период, когда вы готовы носом землю рыть, только бы воплотить свои замыслы. Да и энергии нынче у вас немало – будто опять на свет родились. Поэтому работаете с рвением, не обращая внимания на то выходные это или будни.

Дева

Отправляйтесь куда-то подальше из дома, где весело, где ждут интересные встречи и приключения, возможно, вам захочется научиться ездить на лыжах или просто насладимся зимним отдыхом, о котором вы так давно мечтали.

Весы

Вы сейчас боретесь за свою свободу и независимость, отстаиваете права и всячески противитесь любым попыткам ограничить вас или еще каким-либо образом посягнуть на ваши границы, даже если такие попытки предпринимают ваши самые близкие и родные люди.

Скорпион

Происходит настоящее чудо – вас могут внезапно пригласить в отборное общество, познакомить с известными людьми, и вы окажетесь в интересных обстоятельствах, которые вдохновят вас на определенные изменения.

Стрелец

Если вы вдруг решите выйти в люди, то эти выходные станут благоприятными для любой публичной деятельности, когда нужно вслух заявлять о себе, и вы найдете кучу поклонников и даже преданных фанатов, которые поддержат любую вашу инициативу.

Козерог

Можете отправляться в путешествие или в командировку, дорога у вас сейчас будет благоприятной и интересной – вы многое успеваете переосмыслить, а еще – пообщаться с интересными людьми, которые способны вам о многом поведать.

Водолей

Вы уже довольно повеселились, так что у вас будет возможность спокойнее провести эти дни, заниматься личными делами, собрать себя в кучу и привести в порядок. Сейчас будет очень мощно работать интуиция.

Рыбы

Перед вами открывается очень широкий выбор, поэтому вы можете просто растеряться, выбирая как именно провести эти выходные - с друзьями или с семьей, или отправиться куда-то подальше, или спокойно отлежаться дома.

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