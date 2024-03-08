Беспокойные времена для Овнов и любовь для Дев: гороскоп на 9 марта для всех знаков

В субботу, 9 марта, Меркурий войдет в знак Овна, где проведет два месяца. Это будет неспокойное время нестабильности и изменений, которое, впрочем, откроет немало возможностей.

Астрологи убеждают, что от того, как вы проведете первый день этого непростого сезона, зависит, как успешно вы его пройдете. Узнайте дальше, что несет 9 марта именно вашему знаку зодиака.

Овен

Поскольку Меркурий входит именно в ваш знак, вас ждут бурные времена. Но они дадут вам возможность тщательно обдумать любую ситуацию, с которой вы столкнетесь. Ожидайте заключения новых сделок – это может быть как устройство на работу, так и покупка недвижимости. Внимательно читайте все бумаги. И не делитесь личным слишком откровенно – это может обернуться против вас. Также поменьше спорьте.

Телец

Наступает время перемен и вы погружаетесь в духовное путешествие, которое позволит вам выйти из нескольких токсичных ситуаций и научиться расти на подобных трудностях. Это будет прекрасное время, чтобы сделать мини-ревизию жизни и при необходимости внести важные изменения, которые могут оказать на вас положительное влияние в долгосрочной перспективе.

Близнецы

"Не переусердствуйте" – вот девиз, которым вам следует руководствоваться, когда Меркурий входит в Овна. Вы вступите в новые круги общения, особенно те, что связаны с деловыми отношениями. Возможно, вам нужно будет познакомиться с новыми людьми и завести контакты с важными лицами, если вам нужна помощь. Но будьте внимательны к тому, что и как вы говорите.

Рак

Когда дело доходит до работы, ваша интуиция ведет вас вперед. Меркурий в Овне может принести вам новую работу, совершенствование навыков или начало собственного бизнеса или какого-то творческого проекта. Это продуктивное время для вас, и все, что вам нужно, это включить воображение – оно сформулирует все за вас.

Лев

Вы можете быть прекрасным лидером, человеком, которым другие восхищаются, так как хотят подражать. И Меркурий в Овне будет только этому способствовать. Чем щедрее вы будете в проявлении себя, тем больше к вам будут тянуться люди. Делитесь знаниями и опытом, активно сотрудничайте. Групповые проекты – именно то, что вам сейчас нужно.

Дева

Если вам нужно что-нибудь ценное, просто попросите об этом. Если у вас есть чем-то поделиться, тоже не сомневайтесь. Сейчас вы готовы повернуть в новом направлении и помочь многим. Занимайтесь общественной деятельностью и благотворительностью. Можно выбрать даже что-нибудь простое – помогите с выгулом собак в местном приюте, например.

Весы

Любовь витает в воздухе, или, по крайней мере, вы о ней будете думать. Меркурий входит в Овен, ваш солнечный дом партнерства и отношений. Хорошая новость состоит в том, что у вас есть возможность выразить свои желания в отношениях. Еще лучшая новость – вам также легко будет устанавливать границы. Но постарайтесь сдерживать свою импульсивность и не действовать без плана.

Скорпион

Если вы хотите добиться успеха в чем-то, измеряйте свой прогресс. Какой бы цели вы ни хотели достичь, делите путь на маленькие шаги и фиксируйте прохождение каждого. Следующие два месяца идеально подходят для того, чтобы начать корректировать свой график так, чтобы вместить в него все необходимые для достижения успеха дела.

Стрелец

Порой так приятно проявлять спонтанность и плыть по течению. Жар Овна и холодность Меркурия помогут вам сделать правильный выбор относительно того, что и когда делать, куда и с кем идти. Перед вами открывается чистое полотно жизни. Только от вас зависит, какую картину вы на нем нарисуете.

Козерог

Вам есть что сказать, так что не держите эти мысли в себе. Меркурий в Овне станет прекрасным временем для обмена идеями и внимательного слушания. Наладьте отношения с друзьями и семьей, проявив себя хорошим слушателем. Это улучшит ваши отношения по всем направлениям.

Водолей

Вы излучаете уверенность, и когда Меркурий входит в Овен, чувствуете себя по-настоящему смело в том, что хотите сказать, и как донести свое послание. Поэтому разговаривайте с людьми – они будут понимать вас правильно. А это принесет вам незаурядные преимущества.

Рыбы

Ваш взгляд на финансы активно трансформируется – управляйте этим процессом. Например, обратитесь к консультанту или обсудите общую стратегию с партнером. Сейчас вы можете заложить основы будущего богатства, так что не упускайте такую прекрасную возможность.

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