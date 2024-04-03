'Белая  полоса' или конкуренция: гороскоп на 3 апреля для всех знаков зодиака

В жизни Овнов начнется "белая полоса", уроженцы знака смогут забыть обо всех проблемах. Львы столкнутся с сильной конкуренцией.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 3 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Можете почувствовать, как ваши проблемы решаются сами собой, будто они были просто плохим сном. И вот вы просыпаетесь, а на горизонте – не конец света, а радуга возможностей! Ваше будущее такое яркое, что вам понадобятся солнцезащитные очки.

Телец

Сегодня кто-то наглый будет пытаться вас критиковать. Но пусть вас это не волнует! Просто делайте свое дело и не обращайте внимания на этих незваных критиканов. Они, видимо, просто забыли выпить свой утренний кофе.

Близнецы

Сегодня ничто не должно вас сдерживать. Ну, может, кроме уголовного кодекса и правил этики. Но кто их придерживается? Переступайте шаблоны, как вы переступаете через лужи после дождя. Кто знает, возможно, именно сегодня вы придумаете что-то гениальное.

Рак

Сегодня решайте юридические и медицинские вопросы вовремя. Иначе они могут вылезти боком, как неоплаченный счет. И не забудьте, что решение проблемы потребует больше времени, усилий и денег, чем вы ожидали. Но кто знает, может разгребание проблем станет чрезвычайно увлекательным.

Лев

Ваши коллеги, с которыми вы до недавнего времени дружили, могут сегодня оказаться конкурентами. Они вас удивят, как незапланированная вечеринка в среду. Но не волнуйтесь, вы еще найдете новых друзей – возможно, даже лучших!

Дева

Ваше настроение сегодня будет зависеть от окружения. Получайте положительную энергию от легких и позитивных людей. Если вы чувствуете, что ваш коллега вас расстраивает, просто отойдите от него, как от надоедливого собеседника на остановке.

Весы

Сегодня не подписывайте важные бумаги. Вы сейчас не способны хорошо мыслить, ваша голова занята чем-то другим, да еще и устали от разгребания проблем. Поэтому лучше заняться чем-то более приятным, к примеру, общением с домашними животными.

Скорпион

В вашем мозгу идет настоящая финансовая революция! Готовы ли вы превратить ваше хобби в неисчерпаемый источник дохода? А может, ваша увлеченность редкими марками или старинными монетами вдруг окажутся золотой жилой?

Стрелец

Ваша жизнь превращается в непрерывный карнавал. Вы становитесь главной звездой на всех встречах, конференциях и семинарах, где можете встретить кого-то очень особенного, кто действительно вас удивит.

Козерог

И снова вы на стартовой линии, готовы к новому кругу гонки жизни. Ваши предыдущие проекты уже в истории, и теперь перед вами новые горизонты. Не спешите – даже супергерои иногда нуждаются в передышке, чтобы собраться с силами.

Водолей

Сегодня вы пытаетесь впихнуть в один день столько дел, сколько обычно не успеваете и за месяц. Не кажется ли вам, что вы находитесь в погоне за временем? Не забывайте, что даже самые быстрые гонщики иногда останавливаются, чтобы проверить шины.

Рыбы

Ваш день начинается как обычный день в жизни, но внезапный поворот событий превращает его в экшн-приключение! Кто знает, возможно вы окажетесь в центре шпионских игр или отправитесь на поиски затонувшего сокровища.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.