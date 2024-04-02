Астропрогноз на апрель: какие события изменят жизнь всех знаков

Коридор затемнений и ретроградный Меркурий – основные астрологические события, которые в апреле принесут затруднения и задержки в делах. Вселенная побуждает быть смелыми и инициативными в осуществлении своих желаний, а новый астрологический год создает ощущение глобального обновления.

Астрологи подчеркивают, что впереди нас ждет драматический и насыщенный месяц, поэтому важно быть готовым. И хотя этот период во многих аспектах будет судьбоносным, лучше попытаться отложить принятие важных решений до конца ретрограда.

Важнейшие астрологические события апреля

1 апреля: ретроградный Меркурий на 27° Овна.

4 апреля: Венера входит в Овна.

8 апреля: полное солнечное затмение на 19 градусе Овна.

10 апреля: Марс соединяется с Сатурном на 14°.

19 апреля: Солнце входит в Тельца.

20 апреля: Юпитер соединяется с Ураном в 21° Тельца.

23 апреля: полнолуние в 4° Скорпиона.

25 апреля: Меркурий устремляется на 15° Овна.

29 апреля: Венера входит в Тельца.

30 апреля: Марс входит в знак Овна.

Овен

Настало ваше звездное время. Апрель принесет мощную энергию года, позволяя сосредоточиться на саморазвитии и независимости. Вы будете серьезно размышлять, кем вы являетесь и кого хотите взять с собой в будущее. Ближе к концу месяца вам предстоит успех в инвестициях и финансах, поэтому не удивляйтесь, если баланс на вашем счете внезапно увеличится.

Телец

Вам следует прислушиваться к интуиции. Апрель станет периодом размышлений и рефлексии. Однако во второй половине месяца вы почувствуете прилив сил и захотите реализовать немаловажную мечту. Впоследствии вы пересмотрите свои отношения и, возможно, решитесь на кардинальные изменения во внешности.

Близнецы

Апрель будет месяцем, исполненным надежды. Вы получите много внимания, так что не стесняйтесь расширять круг знакомств. Пришло время довериться своей интуиции и обратить внимание на заветные мечты, поскольку Вселенная может иметь для вас важное сообщение.

Рак

Апрель будет иметь для вас особое значение. Вы имеете естественную тенденцию прятаться в своей раковине, но яркая энергия вытянет вас из этого тайника. Особого успеха следует ожидать в карьерных делах. Вы получите мотивацию и признание в важной для вас сфере. Вы начнете знакомиться с новыми людьми и почувствуете вдохновение для творческого самовыражения.

Лев

Апрель разбудит жажду приключений. Вы будете испытывать потребность расширять свое сознание и знания, стремясь изучить неизвестное. Когда ваш разум открыт для изучения нового, появятся новые возможности для личного развития. В конце месяца неожиданное изменение в вашей карьере подтолкнет вас к новому пути, больше отвечающему вашей настоящей цели.

Дева

Вам придется замедлиться. Прежде всего, следует отдохнуть от рабочего хаоса и найти покой, которого вы так долго искали. Это будет трансформационный период, во время которого вам придется набраться смелости, чтобы предпринять необходимые шаги. К концу месяца у вас появится жажда приключений и новых открытий.

Весы

Апрель принесет важные осознания. Вы будете много думать о том, как отношения влияют на ваше развитие, карьеру и самооценку. Возможно, вы прийдете к выводу, что вы слишком многое отдаете партнеру, который совсем этого не ценит. Искать ли компромиссы или предпринимать радикальные действия – решать вам. Конец месяца может принести неожиданные изменения в работе и финансах, так что будьте осторожны с новыми друзьями или коллегами.

Скорпион

Апрель будет многообещающим. Вы будете больше сосредоточены на выполнении задач и будете прилагать больше усилий для достижения важной цели. В конце месяца также произойдут изменения в вашей личной жизни: одинокие Скорпионы могут встретить кого-то очень привлекательного, а семейные примут важное решение, которое будет иметь долгосрочное влияние.

Стрелец

Используйте свою огненную энергию, чтобы изучить творческие аспекты. Вы получите заслуженное признание за свои способности и будете сиять в центре внимания. В конце месяца вам захочеться инвестировать в свое физическое и психическое здоровье. Вы чувствуете необходимость побыть одному, чтобы тщательно взвесить дальнейшие шаги.

Козерог

Вы получите много положительной энергии. Возможно, вы не всегда будете чувствовать себя спокойно, но попытаетесь расслабиться и сосредоточиться на семье. Конец месяца пробудит вашу творческую, жизнерадостную сторону, что сделает вас более оптимистичными и общительными.

Водолей

Апрель будет для вас насыщенным месяцем. Придется столкнуться с неожиданными изменениями в вопросах личной жизни и имущественных делах. По всей вероятности, вам захочется отправиться в путешествие, чтобы залечить глубокие эмоциональные раны. В период полнолуния возможные карьерные предложения, которые следует тщательно обдумать.

Рыбы

В первой половине апреля вас ждут изменения, которые в первую очередь будут касаться имущества и денег. Месяц принесет множество возможностей и открытий. Смело высказывайте свои творческие идеи. Ловите вдохновение и рискуйте. Ваши жизненные философии меняются, и вы будете готовы решиться на что-то рисковое и увлекательное.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким знакам апрель принесет важнейшие трансформации.

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