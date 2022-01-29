Астрологи назвали трех худших мужей по знаку зодиака

Любви и страсти не всегда достаточно для счастливой совместной жизни, ведь важно также уметь находить компромиссы и решать трудности. Но не все мужчины способны брать на себя ответственность за семью, и это может быть связано с зодиакальным знаком.

Эксперты по звездам издания Сhedonna назвали трех худших мужей по знаку зодиака. С ними трудно обрести семейное счастье.

Рак

Эмоциональные Раки не умеют решать проблемы, при малейших трудностях они способны впадать в депрессию. Второй половинке Раков придется смириться с тем, что от них не стоит ждать поддержки и понимания в трудностях. Кроме того, через некоторое время после брака Раки становятся "холодными" – они не проявляют заботы и любви. Недопонимания в паре могут провести к ссорам и скандалам, а в итоге – к разрыву.

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Стрелец

Импульсивные и оптимистичные Стрельцы очень заняты реализацией личных амбиций, поэтому у них остается мало времени для семьи. Они не очень любят рутину, и семейная жизнь рискует стать для них слишком монотонной. Стрельцы, даже заключив брак, будут отдавать предпочтение времяпровождению с друзьями и никогда не откажутся от своей свободы. У них на первом месте карьера, на втором друзья, а семья – на третьем.

Скорпион

Уроженцам этого знака требуется много времени, чтобы научится доверять. Они могут изводить свою вторую половинку бесконечными подозрениями в измене. Скорпионы отличаются "взрывоопасным" характером, поэтому могут устраивать скандалы из-за мелочи. Мужчины этого знака не умеют быть по-настоящему заботливыми, что может стать проблемой в паре.

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