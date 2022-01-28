Астрологи назвали пять худших матерей по знаку зодиака: в чем их главная ошибка
Не всем женщинам легко дается материнство – некоторым трудно справиться с детскими капризами, и они не умеют контролировать свои эмоции. Из-за этого их считают плохими матерями, но шансы исправить ситуацию есть.
Эксперты по звездам издания Bigodino назвали пять самых худших матерей по знаку зодиака. Узнайте, в чем причина и что нужно делать.
Рыбы
Мамы-Рыбы очень креативные и интуитивные. Но из-за излишней эмоциональности они часто бывают нервозными и могут срываться не ребенке, если что-то идет не так. Им нужно больше отдыхать.
Овен
Вспыльчивые Овны склонны навязывать детям свои взгляды, не оставляя им места для выбора. Это может задевать чувства их детей и испортить им будущее. Мамам-Овнам нужно пересмотреть свои взгляды на жизнь.
Рак
Представительницы этого знака по своей природе эмоциональные. Мамы-Раки могут плакать из-за мелочи. Если их дети будут плохо учиться в школе, они могут винить в этом себя. Из-за склонности к депрессии мамы-Раки часто формируют у детей негативно отношение к жизни. Им нужно искать больше позитивных моментов каждый день.
Близнецы
У общительных Близнецов часто случаются перепады настроения. В такие моменты они могут игнорировать потребности детей, ругать их и винить во всех бедах. Близнецам нужно хорошо подумать, прежде чем говорить такие слова.
Козерог
Мамы-Козероги одержимы своими детьми – они требуют, чтобы те были идеальными во всем. Они контролируют буквально каждый их шаг и не дают свободы. Им нужно научиться "отпускать" детей, чтобы они научились самостоятельно делать выбор.
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