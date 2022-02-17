Астрологи назвали два цвета, которых стоит избегать в 2022 году: могут "притянуть" неприятности
Некоторые цвета в 2022 году являются нежелательными, поскольку могут привлечь в жизнь неприятности. Они "уменьшают" шансы нв успех как в любовных делах, так и на переговорах.
Астрологи издания Santeplusmag назвали два цвета, которых стоит избегать в 2022 году. Узнайте, что именно может "притянуть" неприятности.
Синий цвет
Обычно синий - бодрящий и воздушный цвет, символизирующий свежесть, чистоту и мудрость. Однако в этом году он может вызвать дисбаланс и недовольство. Эксперты по звездам рекомендуют избегать его, так как он привлечет отрицательную энергию и чувство печали. Кроме того, от одеды такого цвета лучше отказаться, если собираетесь на важную встречу, иначе ее итог будет неприятным.
Черный цвет
Черный цвет в нарядах придает элегантный и утонченный вид, он всегда символизировал благородство и умеренность. Однако в этом году он не принесет удачи, а вызовет чувство беспокойства и нестабильности. Черный цвет может "притянуть" в жизнь человека негативные события, которые повлекуют за собой череду неудач.
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