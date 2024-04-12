Апрельское затмение будет держать в напряжении до октября: что ждет каждый знак зодиака

Несмотря на то, что некоторые астрономические события продолжаются недолго, они имеют долгосрочный эффект. Таким образом, во время солнечного затмения 8 апреля начался особый период для всех знаков зодиака.

Астрологи утверждают, что в течение следующих шести месяцев затмение подтолкнет каждого к исцелению от прошлых оскорблений. Это поможет нам выстроить более здоровые отношения как с собой, так и с другими людьми.

Овен

Вы можете чувствовать себя одинокими, сталкиваясь с внутренней борьбой или осуждениями других о вашем выборе.

Ищите людей, которые готовы вас поддержать, и избавляйтесь от тех, кто мешает двигаться вперед. Солнечное затмение могло заставить ваши старые истории и переживания всплыть на поверхность. Обсудите это с теми, кому вы доверяете.

Телец

Солнечное затмение стало прекрасной возможностью для Тельцов отойти от обыденности и начать свой собственный путь и попробовать что-то новое. С апреля по октябрь будет хорошее время, чтобы исследовать свои скрытые желания и сосредоточиться на психическом здоровье.

У вас могут появиться деструктивные мысли или подавленные чувства. Следует с ними справиться, чтобы перейти в новый этап развития.

Близнецы

Солнечное затмение стремится помочь вам определиться с тем, к какому сообществу вам следует приобщиться. Близнецам не стоит подавлять или пытаться изменить себя, лучше найдите людей с подобным опытом и интересами и двигайтесь по жизни вместе.

Вы умеете быть лидером, все, что нужно, это воспользоваться подсказками вселенной.

Рак

Вспомните, какие изменения произошли в вашей карьере в июле 2023 года и отследите, как они повлияли на вас. Энергия затмения заставит вас погрузиться в наблюдение, чтобы вы могли найти собственный и совершенно уникальный путь.

Примите свою роль первопроходца и будьте уверены в своих действиях, отстаивайте свое мнение и продолжайте делать свое дело, даже если вам не хватает поддержки.

Лев

Путешествия, философские исследования и духовность должны иметь приоритетное значение в жизни Львова после солнечного затмения. Сосредоточьтесь на учении и не прекращайте делитесь своей мудростью с другими.

Свяжитесь с единомышленниками, чтобы получить поддержку. Именно люди, которые вас понимают, смогут проложить путь к подлинному пониманию мира.

Дева

Солнечное затмение подсветило семейную историю Дев. Подумайте обо всем материальном и нематериальном, что вы унаследовали от своей семьи, и как это влияет на ваши отношения с людьми.

Вам придется проработать все свои старые травмы. Примите то, что вы можете быть уязвимыми и исследуйте все аспекты романтических взаимодействий. Также подумайте об инвестициях и способах достижения богатства.

Весы

Пора решить, готовы ли вы упорно работать над своими романтическими отношениями. Возможно, вам нужно найти смелость и прямо сказать все, о чем вы думаете. Необходимые разговоры редко бывают легкими, поэтому будьте готовы к ним.

Помните, что все раны заживают, а боли рано или поздно проходят. Вы можете исцелиться от прошлого и наконец-то начать жить так, как вы хотите и заслуживаете.

Скорпион

Солнечное затмение подчеркивает, что Скорпионы могут гордиться своим упорным трудом. Если у вас возникла идея нового проекта, то с апреля по октябрь самое время подумать о том, как это может выглядеть.

Не пренебрегайте своими достижениями, а гордитесь ими. Также Скорпионам стоит подумать о вдохновляющих вас вещах и начать прислушиваться к потребностям своего тела.

Стрелец

Сосредоточьтесь на романтике, удовольствии и творческом самовыражении. Если раньше вы сталкивались с проблемами и недоразумениями в романтической сфере, то в течение апреля-октября все должно нормализоваться.

Откровенно обсудите свои потребности с партнером и будьте готовы к изменениям в планах.

Козерог

Большие или внезапные изменения могут произойти в семейной жизни Козерогов. Возможно вам придется активизироваться и взять на себя роль лидера. Вы будете чувствовать, что должны делать все для благополучия вашей семьи, но помните, что ваши чувства, комфорт и потребности должны быть в приоритете.

Воспользуйтесь этим периодом, чтобы понять, какую семью и отношения вы хотите строить в будущем.

Водолей

Солнечное затмение освещает прошлые проблемы Водолеев, связанные с обучением. Вы всегда стремились развиваться, но делали это своими способами. Ваше уникальное мнение стоит того, чтобы поделиться им с другими. Поэтому Водолеям следует создать новое сообщество из людей, которые будут разделять ваши ценности.

Также исследуйте новые возможности получения прибыли на основе ваших интересов и навыков.

Рыбы

Затмение подняло на поверхность темы собственного достоинства, материальных благ, получения дохода и независимости. Подумайте о ваших отношениях с деньгами и исследуйте самооценку.

Возможно, вам придется сделать трудный выбор, связанный с вашей будущей профессией. Рыбам не удастся избежать конфликтов и споров. Но вам следует быть решительными и храбрыми. Также вам придется установить более жесткие и более четкие границы и границы в отношениях.

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