Апрель может стать самым тяжелым в году: кого ждут неизбежные изменения. Гороскоп Таро

Приготовьтесь к тому, что апрель может оказаться самым трудным, хаотичным, но при этом и самым исцеляющим месяцем в году. Изменения неизбежны, и все начнется именно сейчас.

Вот что говорят по этому поводу тарологи, вытащившие карту месяца для каждого знака зодиака. Они указывают, что полное солнечное затмение вызовет изменения, позволяющие исцелить свою жизнь. Особенно ощутимым это влияние будет для Овнов, Раков, Весов и Козерогов. К концу апреля вы можете стать совсем другим человеком, вне зависимости от даты рождения. Читайте дальше, чтобы узнать свой прогноз по карте месяца.

Овен: Сила

Наступает важный момент. Теперь ваше время взять на себя ответственность и стать героем своей истории. Карта Силы символизирует смелость, сострадание и стойкость, показывая, что у вас есть все необходимое для преодоления препятствий. Вас ждет проверка границ на прочность, что может быть достаточно страшно. Но отважтесь и вы увидите себя в новом свете. Что вы откладывали на потом, пока вели борьбу за выживание? Пора вспомнить эти части себя; вспомнить "силу" того, кем вы были перед тем, как мир заставил вас об этом забыть.

Телец: Справедливость

В этом месяце Вселенная будет судить вас за ваши поступки. И то, каким будет ее решение, зависит от того, как вы соблюдаете кодекс морали. Если вы уверены в себе и своих действиях, вас ждет вознаграждение. Не поддавайтесь обидам в апреле. Они являются следствием действий тех, кто вас оскорбляет, а не ваших. Карма сладкая на вкус, и в этом месяце вы, возможно, сможете насладиться ее влиянием. Однако давайте не забывать, что Справедливость действует в обе стороны, и ваши поступки тоже будут под пристальным вниманием.

Близнецы: Король Мечей

Хотя из-за своей двойственной природы вы способны искажать правду, именно ваше любопытство и бесконечный поиск истины составляют суть вашей личности. И в этом месяце вы будете принимать меры, которые позволят вам учиться, наставлять и направлять. Учитесь у лучших. Не думайте, что будет, если что-то произойдет. Не обращайте внимания на то, что омрачает вашу логику. Вы здесь, чтобы принять истину в ее простейшей и неоспоримой форме. Если вы никогда не спрашиваете, как вы найдете ответ? Если вы никогда не умолкаете, как вы можете слушать?

Рак: 6 Пентаклей

Вы входите в новый этап богатства и изобилия. Но для того, чтобы отблагодарить Вселенную за это, будьте готовы поделиться. Совершая пожертвования, вы умножаете и усиливаете все, что получите взамен. Делайте свою работу, занимайтесь волонтерством, не дожидаясь признания. Так вы привлечете внимание тех, кто восхищается вашим духом щедрости и смирения. Чтобы ресурсы текли к вам, вы должны дать Вселенной знать, что богатство не остается лежать камнем в ваших руках. Вы должны стать тем, кому Вселенная сможет доверить положительную энергию, потому что будет уверена, что она приумножится.

Лев: 4 Кубка

Тот факт, что перед вами много возможностей не означает, что вам нужно действовать прямо сейчас. Вселенная дает вам больше, чем вы можете освоить. Тот факт, что вас научили никогда не отказываться от возможности не означает, что вы должны использовать каждый шанс. Иногда сказанное "нет" может быть так же судьбоносным, как и "да". И если вам скучно или не вдохновляет то, что вы делаете, возможно, пора восстановить связь с глубокими и значимыми вещами, которых вы пытаетесь достичь. Если вы не знаете, что вам важно, как вы увидите возможности, которые соответствуют этому?

Дева: Королева Жезлов

Ваша энергия, смелость и поведение этого месяца станут ярким маяком. Королева Жезлов – это лидер, подающий пример другим и позволяющий их страсти передаваться дальше. Вместо того чтобы позволить страху и уязвленному эго подавлять вашу жизненную силу, вспомните, кто вы на самом деле. Когда вы в полной мере выражаете себя и то, что вас беспокоит, это естественно раскрывает лучшие качества ваших близких и позволяет им прийти вам на помощь. В этом месяце вам следует каждый день делать что-то смелое и немного страшное. Вселенная вознаградит вас за это.

Весы: Туз Жезлов

Вас поглотит новая творческая идея. Туз Жезлов – это искра, зажигающая огонь нового. Эта искра может погаснуть, прежде чем у нее появится возможность превратиться в пламя. Но может и дать жизнь костру. От вас зависит, сможете ли вы вырастить эту искру во что-то большое и подлинное. Если да, то вы сумеете воплотить свои самые смелые планы в действительность. Апрель дает вам бесконечное топливо, чтобы снова и снова разжигать свой огонь. Если вам в голову приходит яркая идея, воплотите ее в жизнь раньше, чем это сделает кто-то другой. Идеи переходят из одной головы в другую, если вы не хватаетесь за них.

Скорпион: Дьявол

Пора поднять камень и посмотреть, что живет во влажном и темном мире под ним. Иными словами, пора посмотреть на свое теневое "я", вспомнить обо всех пороках, желаниях и зависимостях, о которых вы предпочитаете не думать. Да, все это омрачает ваш образ, и вам это не нравится. Но если вы не уделите этим сторонам достаточно внимания, как вы сможете их исцелить? Работайте над своими дурными привычками и мыслями. Не отворачивайтесь от своей темной стороны. Вы не идеальны, но вы можете гордиться тем, что принимаете свою подлинную правду. Иногда полное принятие себя вдохновляет сильнее, чем стремление идти в ногу с неосязаемой целью самосовершенствования.

Стрелец: 2 Мечей

Как раз в тот момент, когда вы подумали, что находитесь на правильном пути, вы достигли еще одной развилки. Жизнь полна бесконечного количества выборов и даже самые маленькие из них могут оказать решающее влияние. В апреле вам, возможно, придется принимать много решений, поэтому дайте себе время взвесить все варианты. Не забывайте полагаться на свою интуицию, особенно если запутаетесь в своих мыслях. Меньше переживайте из-за последствий и вы точно не ошибетесь. Вы уже знаете, что собираетесь делать. Все, что вам нужно сделать сейчас, это набраться смелости и начать идти по этому пути.

Козерог: Император

В апреле вы вступите в новую эру своей власти и сможете бросить вызов своим отношениям, особенно тем, которые вы уже переросли. Вы учитесь, как эффективно обеспечивать соблюдение правил, не теряя при этом чувство бунта. Вы овладеваете искусством управлять другими, не упуская при этом возможности быть ведомым. По мере того, как вы становитесь более авторитетной фигурой, вам также необходимо будет исцелить свои собственные отношения с властью. Если вы никогда не принимаете "нет" как ответ, почему кто-то должен слушать это "нет" от вас? Помните, что уважение нужно заслужить.

Водолей: 2 Пентаклей

В апреле вы сможете совмещать разные приоритеты и проекты. Иногда вы можете обнаружить, что один приоритет занимает время и энергию, которые вы уже хотели посвятить другому приоритету, особенно если на кону деньги. Хотя многозадачность, адаптивность и гибкость являются свидетельством вашего таланта, она также имеет тенденцию съедать время, которое вы зарезервировали для наиболее важных для вас проектов. В этом месяце пора заняться тем, что является центром вашего внимания. Если вы относитесь к этому приоритету как к незыблемому, все остальное в вашей жизни изменится и найдет способ освободить для него место.

Рыбы: 9 Кубков

Вас ждет тяжелый месяц. Сезон затемнений и ретроградный Меркурий – это само по себе тяжело, но в вашем знаке встретятся две наиболее разрушительные планеты – Марс и Сатурн. Тем не менее, Вселенная на вашей стороне. Отпустив все, из чего вы выросли, и обретя смелость начать все сначала, вы дадите себе возможность получить высшие награды. Жизнь может быть тяжелой и полной бесконечных препятствий, но в этом месяце вы найдете способы насладиться глубокой благодарностью, которая перерастает в полное удовлетворение. Возможно, мир не идеален, но во многом он идеален для вас.

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