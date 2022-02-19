Приближается уникальная зеркальная дата 22.02.2022. Её влияние беспокоит, без преувеличения, всех жителей нашей планеты. Каково же это влияние?

Во-первых, в дате пять двоек. Двойка испокон веков считалась "женским числом", обозначающим энергию Земли. Небо – 1, Земля – 2, гласит древняя мудрость.

А число пять во всех числовых языках разных духовных течений нашей планеты имеет одинаковый смысл – энергия. Итак, это энергия Земли, пятикратно усиленная.

Пятиконечной звездой в древности обозначали человечество в общем и человека в частности. Потому что изображение человека легко вписывается в геометрию пятиконечной звезды (вспомните Витрувианского человека Леонардо да Винчи).

В ведических религиях Азии пятиконечная звезда обозначала присутствие божественного в человеке (она изображена в каждом храме), а в раннем христианстве использовалась для изгнания злых духов, поскольку обозначает пять ран и пять букв имени Иисус.

Таким образом, дата влияет на судьбу человечества, и эта судьба начнет изменяться.

Во-вторых, одинаковые цифры, обозначающие время, символизируют, что между нашим миром и другими мирами "открыто окно". Например, на часах мы видим 11:11, 15:15 и т.д. Это мост между мирами. Он показывает, что в видимом и невидимом мирах происходят одинаковые процессы, то есть между мирами в данное время есть "мост".

Это если цифры одинаковые. А вот, если зеркальные, как в дате 22.02.2022, то это уже не мост, а врата. Видимый и невидимый миры открываются одновременно во что-то непостижимое. Иначе говоря, Инь и Ян (Навь и Явь) открываются в Дао (Правь). То есть эта дата есть вратами в новое, еще неизвестное будущее.

В-третьих, дата выпадает на 22-й лунный день по лунному календарю. Таким образом, двоек получается уже 7. И здесь опять интересное совпадение.

В разных духовных учениях число 7 имеет прочтение "тайна". А если мы построим круг с диаметром 7, то длина окружности такого круга равна 22. А 22/7 – это и есть самое важное в математических науках число "пи". А значение числа "22" - "полная тайна".

И заметьте – многие алфавиты имеют 22 буквы (алфавиты культур Ближнего Востока, Европы (та же латиница) и даже рунические порядки стран Скандинавии).

Таким образом, наличие числа 22 показывает, что идет окончание одного большого периода в истории человечества и начало нового. Кроме того, в дате три раза присутствует число "22" – в начале даты, в конце даты и в номере лунного дня – троица.

1. Хорошо продумать все планы на ближнее и дальнее будущее – они сбудутся.

2. Регистрировать отношения в этот день считается благоприятным – числа 5 и 7 нейтрализуют неустойчивость двойки.

3. Можно предпринимать действия по реструктуризации и трансформации своего дела.

4. Выполнять любые обряды любых духовных традиций для укрепления здоровья и исполнения желаний.

5. Также важные желания можно проговорить про себя или вслух в 12:12 и в 22:22 – для их скорейшего исполнения. В 12:12 двоек будет действовать "9" – совершенство, а в 22:22 - "11" (добрая или белая магия).