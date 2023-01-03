2023 будет решающим для судьбы нескольких знаков: китайский гороскоп

Кролик в китайском гороскопе является знаком долголетия, мира и процветания. То есть 2023 год, по прогнозам, станет периодом надежды.

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Астрологи говорят, что этот год будет более удачным, чем предыдущий, но некоторым знакам не миновать взлетов и падений. Тигров ожидает успех, а Крыс – тревоги и волнения.

Кролик

Те, кто вступает в год своего рождения по зодиаку, должны быть готовы к невзгодам. Кролики столкнутся с трудностями. Чтобы преодолеть сложные времена, им придется приложить много усилий. Но помните, что после грозы приходит радуга, поэтому пройдите испытание с достоинством.

Дракон

Для драконов 2023-й – нейтральный год. Не будет ни сильных волнений, ни невероятного счастья. Вы будете медленно двигаться по течению. Не стоит ожидать карьерных взлетов, год пройдет относительно плавно в финансовом плане. В личной жизни также не предвидится безумных поворотов и перемен.

Змея

Год направит змей на правильное направление. Удача придет и будет стабильной. 2023-й для Змей – период колебаний. Неурядицы будут, но трагических событий ожидать не стоит.

Лошадь

По прогнозам астрологов, родившиеся в год Коня по китайскому зодиаку "войдут в год конфликта" с возрастной звездой, что "будет иметь большое влияние на судьбу". 2023 год будет полон взлетов и падений, поэтому на работе нужно быть более внимательными.

Коза

2023 год будет бурным для Козы, поэтому лучше подойти к нему с оптимизмом и с разумно воспользоваться благоприятными временами. У козы будут хорошие карьерные перспективы.

Обезьяна

2023-й будет включать много взлетов и падений, но об Обезьяне будут заботиться счастливые звезды. Год будет гладким, если прислушиваться к советам и не действовать импульсивно.

Петух

Чтобы преодолеть различные вызовы и сохранять оптимистичное настроение Петухам придется прилагать больше усилий, чем в прошлом году. Удача будет не очень благоприятной.

И хотя финансовый и карьерный гороскоп дает не очень хорошие прогнозы, Петухам в 2023 году повезет в любви.

Собака

На работе и в любви Собакам рекомендуется "приземлено заниматься своими делами", чтобы общие перспективы постепенно становились более гладкими.

Собакам следует уделить больше внимания своему здоровью.

Свинья

Успех и удача не отвернутся от Свиней в 2023 году. Но вам следует обратить внимание на здоровье.

Звезды также прогнозируют, что у Свиней будет риск потери имущества.

Следует упорно работать, и ваши усилия будут вознаграждены приятными сюрпризами и доходами.

Крыса

Крыса является первым знаком из 12 знаков зодиака, а Кролик – четвертым. По китайскому гороскопу первая и четвертая ветви имеют тенденцию преодолевать друг друга.

Родившихся в год Крысы будут ждать заботы и волнения. 2023-й – нелегкий год, но Крысы справятся с неурядицами.

Бык

Быки почувствуют, что удача на их стороне. Вам следует использовать каждую возможность для достижения целей в 2023 году. Успех не заставит себя ждать.

Согласно китайской астрологии, среди 12 знаков животных Бык занимает второе место, а Кролик – четвертое. Вторая и четвертая позиции помогают друг другу, указывая на удачу в этом году.

Тигр

Впереди счастливый год для Тигра. Общее состояние вырастет по сравнению с 2022 годом. Период будет очень комфортный в карьере и личной жизни.

В общем, гороскоп Тигра хорош, но не обойти и некоторые повороты. Тиграм следует осознавать полезные уроки по неудачам и сохранять спокойствие в сложных ситуациях.

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