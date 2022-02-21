2022 год будет 'особенным' для пяти знаков зодиака: астрологи рассказали, что их ждет

2022 год принесет больши перемены некоторым знакам зодиака как в личной жизни, так и в карьере. Везунчиками смогут стать не все.

Эксперты по звездам издания Santeplusmag назвали пять знаков зодиака, которым очень повезет в 2022 году. Этот год подарит им настоящий успех.

Рыбы

У Рыб этот год будет полон неожиданных, но приятных поворотов. Первые шесть месяцев года дадут уроженцам знака интересные возможности для карьерного роста. К тому же, Рыбам удастся наладить и любовные отношения.

Телец

Уроженцы этого прагматичного знака Земли не сдадут позиций в 2022 году. Их желания материализуются на всех фронтах. В карьере все усилия будут вознаграждены. Также этот год изменит представление Тельцов о любви, они почувствуют себя по-настоящему счастливыми.

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Весы

Известные своей нерешительностью в принятии решений, уроженцы Весов в 2022 году получат возможности для карьерного роста. Их усилия оценят по достоинству, и они будут пожинать плоды своего труда. Во второй половине года Весы могут встретить свою судьбу и даже заключить брак.

Лев

В 2022 году Львы увидят, как расширяется их профессиональный кругозор и появляются новые возможности для заработка. Период с середины августа до начала сентября будет хорошим и плодотворным в финансовом отношении. В любви их ждут незабываемые моменты.

Дева

У Дев в 2022 году будут отличные возможности для реализации своих проектов. Смелость, которую они демонстрируют, будет вознаграждена и принесет хорощий доход.Что касается любви - они будут более смелыми и обязательно возьмут на себя инициативу, чтобы провести больше времени с любимым человеком.

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