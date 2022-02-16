16 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Починки, приметы и именинники

В среду, 16 февраля православные в Украине чтят память Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. В народном календаре эта дата известна как Семен и Анна.

Свои именины празднуют Анна, Семен, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Тимофей. А по приметам этого дня определяют, каким будет лето. Что можно и что нельзя делать в праздник, рассказывает OBOZREVATEL.

Именно Симеон Богоприимец и Анна Пророчица встретили Иисуса Христа, когда Дева Мария и Иосиф принесли его в иерусалимский храм. Поэтому их памяти посвящен день после Сретения.

В народе этот день называли Семен и Анна, а еще – Хранитель младенцев. Святым Симеону и Анне молились о здоровье новорожденных. Кроме того, 16 февраля отмечались Починки, то есть начало подготовки к весенним работам.

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Согласно народным поверьям, 16 февраля нельзя одалживать деньги, а также надевать черные вещи, чтобы не привлечь неприятности.

Падают крупные хлопья снега – к сырому и дождливому лету.

Шумит лес – к оттепели или снегопаду, трещит – к продолжительным морозам.

Воробьи громко чирикают – весна не за горами.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на февраль 2022 года. В последний зимний месяц православные верующие отмечают несколько важных дат.