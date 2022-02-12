12 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Трех святых, приметы и именинники
В субботу, 12 февраля православные в Украине отмечают Собор трех святителей. В народном календаре эта дата известна как праздник Трех святых.
Свои именины празднуют Василий, Владимир, Григорий, Иоанн, Петр и Степан. А по приметам этого дня судят о погоде в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте далее в материале OBOZREVATEL.Собор трех святителей
Православные украинцы 12 февраля чтят память великих каппадокийцев, Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Народное название праздника – Трех святых. Считалось, что в это время в лесах начинаются "свадьбы" у зверей. По поведению животных предсказывали и погоду.
Работать по дому, стирать, прясть пряжу, вязать, а также злиться и ревновать – дурная примета. А люди, которые пребывают в ссоре, должны обязательно примириться, иначе вражда продлится еще на год.
Зайцы забегают в сад – к морозам, мыши выбегают на лесной настил – к оттепели.
Ветер поднялся – год будет сырой.
Волки под домами воют – на мороз.
Выставив за дверь старую обувь, можно избежать конфликтов в семье в течение всего года.
Работа во дворе для мужчин 12 февраля будет удачной.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на февраль 2022 года. В конце зимы в Украине отмечают несколько важных дат.