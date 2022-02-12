12 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Трех святых, приметы и именинники

В субботу, 12 февраля православные в Украине отмечают Собор трех святителей. В народном календаре эта дата известна как праздник Трех святых.

Свои именины празднуют Василий, Владимир, Григорий, Иоанн, Петр и Степан. А по приметам этого дня судят о погоде в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Православные украинцы 12 февраля чтят память великих каппадокийцев, Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Народное название праздника – Трех святых. Считалось, что в это время в лесах начинаются "свадьбы" у зверей. По поведению животных предсказывали и погоду.

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Работать по дому, стирать, прясть пряжу, вязать, а также злиться и ревновать – дурная примета. А люди, которые пребывают в ссоре, должны обязательно примириться, иначе вражда продлится еще на год.

Зайцы забегают в сад – к морозам, мыши выбегают на лесной настил – к оттепели.

Ветер поднялся – год будет сырой.

Волки под домами воют – на мороз.

Выставив за дверь старую обувь, можно избежать конфликтов в семье в течение всего года.

Работа во дворе для мужчин 12 февраля будет удачной.

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