Астрологи назвали худшие пары по знаку зодиака: вместе они не будут счастливы

Одни люди буквально созданы для того, чтобы быть вместе, а другие, к сожалению, не ладят друг с другом. Они не могут найти копромисс из-за кардинально разного характера.

Эксперты по звездам издания Public выделили худшие пары по знаку зодиака, которые никогда не будут счастливы вместе. Узнайте, кто есть в списке.

Близнецы и Скорпион

Страстные Скорпионы обладают сильным характером и мечтают об отношениях, в которых будет много романтики. Близнецы, к сожалению, не разделяют предпочтений партнера. Это разногласие неизбежно создает напряженность в паре.

Кроме того, Близнецы отличаются "двойственной" натурой и терпеть не могут рутины. Они могут говорить одно, а делать другое, чего не потерпят прямолинейные Скорпионы.

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Овен и Рак

Овны склонны говорить и действовать на эмоциях, не задумываясь о последствиях, поэтому их слова могут ранить чувствительных Раков. Уроженцы созвездия Рака очень обидчивы и вспыльчивы, они болезненно реагируют на любое замечание. Этот союз практически обречен - уроженцы знака не смогут быть счастливыми вместе.

Телец и Лев

Тельцы и Львы очень упрямы и склонны слишком часто спорить по пустякам. Каждый из них пытается взять на себя инициативу, и ни один не уступит в праве быть главным. Таким образом, их отношения постепенно "гаснут", ведь они не испытывают счастья в союзе.

Дева и Стрелец

Спокойные и приземленные Девы всегда придерживается своих планов, а предприимчивые Стрельцы явно предпочитают принимать все свои решения по прихоти. Эти два астрологических знака видят жизнь совсем по-разному.

Если Девы будут тщательно планировать будущее, то Стрельцы - совершать спонтанные поступки. Поэтому гармонии в паре не достичь - их интересы совершенно разные.

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