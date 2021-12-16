Арктический холод все равно придет: синоптик рассказал, какой будет зима в Украине

Уже пришедшая в Украину зима обещает быть теплее в среднем на 1,5-3 °С, чем предыдущие. Но это не значит, что погода отметится отсутствием арктического холода.

Морозы и снег зимой 2021-2022 годов еще будут. О прогнозе и изменениях климата рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Пострыгань в интервью местному телеканалу "ВІККА".

За последние полвека число стихийных бедствий, связанных с изменением климата, на планете возросло в пять раз. За это время они убили не менее 2 миллионов человек. А сумма материального ущерба оценивается в более чем $3 трлн.

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Такие данные содержатся в докладе Всемирной метеорологической организации. Специалисты подчеркивают, что погодные катаклизмы становятся все более частыми и это еще одно свидетельство того, что глобальное потепление приводит к непоправимым изменениям.

На фоне последних таких явлений в мире Виталий Пострыгань отмечает, что к подобным явлениям нужно готовиться. В первую очередь, органам государственной власти и местного самоуправления. Особенно важно в этом контексте информирование населения.

"Научные исследования свидетельствуют, что с ростом глобальной температуры воздуха будет увеличиваться и количество стихийных явлений погоды – сильных ливней, шквалов, града", – отметил он.

По словам метеоролога, в Украине среднегодовая температура в последние несколько лет выросла на 1,6-1,7 °С. Летний период ежегодно удлиняется на 10-15 дней, соответственно, зимний на столько же сокращается. Таковы, подчеркнул специалист, проявления глобального потепления в нашей стране.

Климатологи прогнозируют, что эта зима будет теплой. Средняя температура воздуха подскочит на 1,5 °C (а в январе аж на 3 °С) по сравнению с предыдущими годами.

"Однако это означает, что арктический холод не придет, морозы 10-15 °С обязательно будут", – заверил Пострыгань.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Вазира Мартазинова тоже спрогнозировала, что нынешняя зима в Украине будет теплой. Поэтому в регионах будут больше идти дожди, чем снег. Большого снежного покрова по стране не стоит ожидать и на Новый год.