Археологи выяснили, из чего люди изготавливали одежду 8,5 тыс. лет назад. Фото

В древнем городе Чатал-Хююк, который был основан девять тысяч лет назад на территории современной Турции, археологи наткнулись на кусок хорошо сохранившейся ткани. Ученые заявили, что это наиболее древнее одеяние, которое смогло дойти до наших дней.

Как рассказал Phys, до находки специалисты предполагали, что люди, проживающие на данной территории, использовали достаточно обычное сырье для изготовления одежды – шерсть животных, лен, шкуры. Однако изучив состав найденного куска одежды, они были сильно удивлены (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Специалисты отметили, что первый кусок ткани на территории древнего города был обнаружен еще в средине прошлого столетия. Тогда же находка породила много вопросов. Следующие фрагменты одежды археологи достали из земли в 2017 году. в этот раз им удалось установить, что возраст ткани составляет от 8500 до 8700 лет. Наконец, международная группа исследователей смогла разобраться из чего же шили одежду жители Чатал-Хююка.

Видео дня

Оказалось, что древние модники использовали для производства одежды лубяное волокно. Его в свою очередь добывали в том числе из дуба. Оно находится между корой и древесиной таких деревьев, как ива, дуб или липа. Древесину из дуба люди использовали для строительства домов, а волокна – для одежды.

Чатал-Хююк – это один из самых известных древних городов в мире, который относится к эпохе неолита (современная Турция, южная Анатолия). По словам археологов, он был основан более 9 тысяч лет назад и люди здесь жили около 2 тысяч лет. Ряд ученых предполагают, что на территории полиса существовало матриархальное общество.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Софии Киевской археологи нашли уникальный крест, которому приблизительно 800 лет.