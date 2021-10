Археологи разгадали тайну древнего монастыря в Британии и рассказали о находке. Фото и видео

Британские археологи разгадали многовековую тайну "загадочной" полосы на земле на территории Фаунтинского аббатства, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры). Там, много веков назад работал огромный кожевенный завод.

Как рассказал The Daily Mail, специалисты из Университета Брэдфорда и Национального фонда Британии, изучавшие руины аббатства, возведенного в 1132 году в графстве Северный Йоркшир, долгое время не могли понять происхождение широкой и длинной полосы земли в форме "дорожки для боулинга" в восточной части монастырского комплекса. Изучив местность с помощью георадара, они пришли к выводу, что некогда на данном месте были размещены каменные здания шириной 16 метров.

Кроме того, рядом со зданиями были замечены другие следы от других построек – резервуаров для воды и мелких сооружений. Проанализировав исторические сведения и сопоставив факты, археологи остались убеждены, что в аббатстве занимались кожевенным производством (одна из отраслей легкой промышленности, заключающаяся в механической и физико-химической выделке кожи животных).

Эксперты предположили, что завод действовал с конца 1150-х или 1160-х годов вплоть до 1539 года аж до тех пор, когда в разгар реформации в Англии король Генрих VIII распорядился закрыть все монастыри Англии. Тогда же здание аббатства было разрушено.

Ученые свое открытие назвали "частью головоломки, которую теперь удалось сложить полностью".

Известно, что во время кожевенного производства обрабатывались шкуры крупного рогатого скота. При этом они очищались от жира, шерсти, остатков мяса. Далее кожу обрабатывали, делая ее мягкой и податливой для дальнейшей обработки. Из кожи изготавливали обувь и одежду.

Руины Фаунтинского аббатства являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вокруг него разбит королевский парк, который ежегодно посещают тысячи туристов.

**NEWS** The discovery of a medieval tannery @fountainsabbey surprises archaeologists by its industrial scale - the latest discoveries have redrawn the plan of the most famous abbey in British monastic archaeology – and found remains of unexpected buildings. @NT_TheNorth pic.twitter.com/0OG7NqaIXF