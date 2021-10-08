Археологи обнаружили в роскошном дворце в Израиле туалет, которому 2700 лет. Фото

В Иерусалиме (Израиль) во время недавних археологических раскопок ученые наткнулись на роскошный, по доисторическим временам, туалет, которому по предварительным оценкам – около 2700 лет. В то время позволить иметь себе закрытый личный туалет могли лишь очень богатые люди.

Как рассказало The Ierusalim Post со ссылкой на Управление древностей Израиля, за все время проведения раскопок в городе было найдено всего несколько подобных объектов, что говорит "об уникальности находки". Специалисты предположили, что туалетом могла пользоваться королевская семьи или кто-то из приближенных к ней (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В данный исторический период индивидуальный туалет скорее был предметом роскоши и демонстрации состоятельности человека. Ведь тогда большинство из людей для того чтобы справить нужду просто искали уединенное место", – отметил археолог Яаков Биллиг.

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Он же подчеркнул, что это первая подобная находка, когда уборная "так хорошо сохранилась".

Туалет был вырезан из известняка, под ним расположена глубокая емкость, в которой также были обнаружены остатки глиняной посуды, костей животных.

"Такие ямы могли использоваться и как мусорные контейнеры", – пояснил эксперт.

Далее ученые намерены изучить кости и землю вокруг туалета, чтобы выяснить, чем питались древние жители Иерусалима и от каких болезней страдали.

Находка была сделана в Старой части современного мегаполиса во время расчистки территории для строительства нового туристического комплекса.

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