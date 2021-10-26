Археологи обнаружили в Перу храм с десятками гробниц, которым свыше 1000 лет. Фото

В 750 км к северу от Лимы (Перу) в прибрежном регионе Ламбайеке, в Уака Санта-Роса-де-Пукала археологи обнаружили 26 взрослых и три детских могилы. Они были захоронены около тысячи лет назад в древнем церемониальном центре.

Как сообщило издание Рhys.org, речь идет о ритуальных жертвоприношениях культуры уари. Эксперты предположили, что часть из людей или даже всех могли похоронить живыми, в том числе детей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Ученым удалось выяснить, что все жертвы были местными. Вместе с людьми были также погребены верблюды, ламы, альпака, морские свинки. Также археологи вынули из могил остатки керамических сосудов, украшенные изображением кошек.

"На то, что могильники принадлежат именно культуре уари, указывают особенности погребения и форма строений в этом месте, которые могли быть культовыми. Это прямоугольные строения и D-образной формы", - отметили археологи.

Эксперты надеются, что открытие поможет им лучше понять культуру и традиции населявшего когда-то территорию современного Перу.

Уари (Вари, Huari, от кечуа wari – руины) – индейская культура доинкского периода, существовавшая в Центральных Андах на южном и центральном побережье современного Перу примерно в 500 г. н. э. – 1000 г. н. э. Государство было разделено на провинции, в каждой из которых строился мощный региональный административный центр. Во главе цивилизации стоял царь. важную роль во власти играли женщины. К 1000 году политическое влияние культуры Уари исчезает – точная причина исчезновения до сих пор неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи под Киевом обнаружили три стоянки древних людей. Возраст открытия около 10 тысяч лет и относится к концу палеолита.