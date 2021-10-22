Археологи обнаружили в Китае загадочные гробницы, которым 1900 лет: что было внутри

В центральной провинции Хунань (южная часть Китая) археологи во время раскопок наткнулись на четыре гробницы возрастом около 1900 лет. Внутри гробниц специалисты отыскали – 81 керамический предмет, изделия из железа, стекла, серебра и бронзы.

Как сообщило агентство Xinhua, археологи полагают, что гробницы были возведены до или во времена Империи Хань (25−220) и до Эпохи Троецарствия (220−280), примерно 1700-1900 лет назад. Двое из гробниц, согласно найденным в них предметам, могли принадлежать женщинам (чтобы посмотреть фото, поскролльте новость вниз).

"В двух усыпальницах были найдены подвески и серьги, что, вероятно, указывает на то, что в них были похоронены женщины", – сказано в сообщении.

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Эксперты подчеркнули, что именно благодаря предметам, найденным в усыпальницах, а также архитектуре и надписям на стене одной из гробниц, им удалось определить приблизительный возраст самих строений.

Они подчеркнули, что открытие имеет большое значение для изучения погребальных обычаев, экономики, культуры, традиций и социального строя в период от начала правления династии Восточная Хань до эпохи Троецарствия на юге провинции Хунань.

Империя Хань – нею правила династия Лю. Свидетельством успеха ханьской внутренней политики стало то, что она просуществовала дольше любой другой империи в китайской истории.

Эпоха Троецарствия или Саньго – период истории древнего Китая, длившийся с 220 по 280 годы и известный как борьба и противостояние трех государств – Вэй, У и Шу. Этот период ассоциируют с культурным и хозяйственным расцветом территории.

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