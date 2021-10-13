Археологи обнаружили в Израиле огромную винодельню, которой 1,5 тыс. лет. Фото

Израильские археологи заявили, что нашли самую крупную винодельню византийских времен. Масштабы производства были столь велики, что на нем можно было производить до двух миллионов литров вина в год.

Как рассказал The Washington Post, огромный винный комплекс существовал 1500 тысячи лет назад, занимал площадь в 75 тысяч квадратных метров и располагался в городе Явне в центральной части Израиля. В древности вино было очень востребованным напитком и его, как считают историки, употребляли даже дети в первую очередь из-за плохого качества питьевой воды в тот период времени (чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

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Говоря о масштабах находки, археологи отметили, что промышленный комплекс имел в своем распоряжении пять винных прессов площадью 225 квадратных метров каждый, склады для выдержки и сбыта готового вина, печи для обжига глиняных амфор, в которых хранился алкогольный напиток, десятки тысяч фрагментов и целые кувшины. Также в комплексе были обнаружены бассейны, где работники ногами давили виноград, отсеки для брожения напитка и восьмиугольные ямы, в которых хранилось готовое вино.

При этом, как подчеркнули специалисты, помещения производства были хорошо спланированы – между ними было легко перемещаться.

"Комплекс был построен рационально и симметрично, что говорит о том, что у древних строителей был план постройки", – предположили археологи.

Готовым вином торговали с соседними странами, вывозя напиток через ближайшие порты.

Археологи добавили, что на месте найденного завода они также обнаружили более древние прессы для вина, которым, по предварительным оценкам 2300 лет.

"Это может свидетельствовать о том, что процесс производства алкоголя на данной территории имеет более древнюю историю", –отметили специалисты.

Далее они намерены выяснить откуда производители вина брали виноград. Для этого эксперты намерены провести тщательный ДНК анализ найденных артефактов.

Также, в Израиле сообщили, что на территории найденного винного комплекса, скорее всего, создадут археологический парк, в который станут пускать туристов.

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