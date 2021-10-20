Археологи обнаружили в Германии захоронение богатого воина, который умер 1500 лет назад. Фото

На территории нынешней Баварии археологи раскопали останки средневекового богатого воина, в могиле которого нашли изящный резной гребень из слоновой кости. Представители Баварского государственного управления по охране памятников сообщают, что мужчина в возрасте 40 – 50 лет был похоронен 1500 лет назад вместе с конем, оружием, в частности, боевым топором, щитом.

Эксперты отмечают, что найденный резной гребень довольно необычный для того времени. Их встречают в могилах, однако из слоновой кости очень редко находят в захоронениях 6-го века, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Всего археологи нашли две могилы в регионе Нёрдлингенский Рис, в кратере, возникшем от падения крупного метеорита несколько миллионов лет назад.

В другой могиле обнаружили останки женщины в возрасте 30 – 40 лет и роскошные предметы, например, ювелирные изделия и ткацкий меч. Также в ней нашли в отличном состоянии средиземноморскую красную керамическую чашу. Маркировка на ней может быть магическим символом или именем владельца.

Видео дня

Археологи говорят, что необходим дальнейший анализ для идентификации надписи.

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи нашли останки мужчины, который убегал от извержения Везувия.