Археологи обнаружили в Египте затерянную усыпальницу царского казначея. Фото

Египетские археологи раскопали в некрополе Саккара (примерно в 25 км к югу от Каира) гробницу знатного вельможи XIII века до нашей эры по имени Птах-эм-Уйя. При фараоне Рамсесе ІІ он занимал должность главного царского казначея.

Как сообщило Министерство туризма и древностей Египта, впервые вход в нее был обнаружен еще в позапрошлом столетии, однако из-за того, что археологи отложили раскопки, а их главный вдохновитель умер, путь в усыпальницу был засыпан песком и камнями и со временем затерялся. Теперь же исследователи взялись изучить захоронение (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На данный момент ученые очистили вход в некрополь и его наземную часть. На ее стенах сохранились росписи, рельефы и иероглифические надписи, которые уже прочитали египтологи.

Видео дня

Там написано, что Птах-эм-Уйя заведовал царской казной. Еще у него был титул царского писца. Также он присматривал за садами фараона и руководил подношениями в фиванском храме Рамсеса II.

Во внутреннем зале гробницы частично сохранился слой гипсовой штукатурки. На ней изображена процессия с заупокойными дарами и сцена жертвоприношения.

В этом же зале археологи обнаружили части каменных блоков и частично разрушенные колонны. Ученые предположили, что они являлись частью так называемых осирических столбов, включавших присоединенное к четырехугольной опоре скульптурное изображение Осириса – бога посмертного воскрешения и владыки загробного мира. Эксперты думают, что зал усыпальницы также мог служить храмом, в котором какое-то время проходили религиозные обряды.

Далее ученые планируют реконструировать пространство. Упавшие колоны подымут и поставят на место, а рисунки на стенах приведут в первозданный вид, на сколько это возможно. О том, будет ли исследована подземная часть гробницы и когда не сообщается.

Некрополь Саккара находится на расстоянии 25 километров от Каира и является крупнейшим в Египте скоплением гробниц и заупокойных памятников, созданных в разное время. Название некрополя происходит от имени бога смерти Сокара.

Сокар – бог плодородия и мертвых в древнем Египте, царь загробного мира. Изображался в виде мумии с головой сокола или соколом, нередко сидящим на холме возле некрополя.

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи в Британии обнаружили комнату, в которой перед боем коротали время гладиаторы.