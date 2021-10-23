Археологи обнаружили руины затерянной церкви Апостолов, которой 1500 лет. Фото

В исторической области на севере Израиля, на границе с Ливаном – Галилее, археологи раскопали останки сооружения, которое, по мнению специалистов, является руинами древней византийской церкви, которая, вероятно, была возведена на месте дома апостолов Петра и Андрея. В данное время специалисты смогли раскопать лишь треть здания.

Как рассказал Mail Online, раскопки происходили недалеко от Галилейского моря на месте, где раньше, якобы, располагалась рыбацкая деревня Вифсаида. Как указывает ряд христианских источников, именно в ней родились братья – апостолы Андрей и Петр (чтобы посмотреть фото, поскролльте новость вниз).

Эксперты предположили, что в своих поисках наткнулись именно на жилище братьев. Об этом свидетельствуют руины византийской церкви, которая, по свидетельствам историков и очевидцев, была построена на месте дома апостолов. В частности, это место около 725 года посетил, а затем и детально описал баварский епископ Айштета Виллибальд. Именно он сообщил, что культовое сооружение было возведено на том месте, где ранее жили Андрей и Петр.

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"Пока мы раскопали только одну треть объекта, но уже ясно, что это была церковь. Об этом говорит и его планировка и мозаика", – отметили археологи.

Они же уточнили, что руководствовались в своих поисках записями Виллибальда, а тот "сделал максимально детальное описание объекта".

Апостол Андрей (Андрей Первозванный) – первым был призван и последовал за Иисусом Христом. После Воскресения Христа и Его Вознесения на небо апостолы отправились проповедовать христианство другим народам, Андрей тоже.

Апостол Петр – старший брат апостола Андрея. Он был женат и был рыбаком. Силь­ный и пла­мен­ный ду­хом он за­нял вли­я­тель­ное ме­сто в ли­ке Хри­сто­вых апо­сто­лов. Он ре­ши­тель­но ис­по­ве­дал Гос­по­да Иису­са Хри­ста за что удо­сто­ил­ся на­име­но­ва­ния Ка­мень (Петр).

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