Археологи обнаружили на Тернопольщине кольцо казацкой эпохи с гравировкой розы ветров. Фото

В Тернопольской области при раскопках археологи наткнулись на артефакты XV-XVII веков и дохристианского периода. Находки были сделаны на территориях частных землевладений с позволения их хозяев.

Как сообщали в краеведческом музее поселка Зализцы в экспедиции приняли участие специалисты музея и Охранной археологической службы Института археологии НАН Украины (ОАСУ) при поддержке Союза археологов Украины и при участии молодежи общественного объединения ВГО СОКОЛ Зализцы. Найденные предметы сохранились достаточно хорошо, так как несколько столетий пролежали в болотистой местности (торф) (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Специалисты рассказали, что исследование грунта они проводили в старой части города. Им удалось выяснить, что населенный пункт на этом месте появился в XV-XVI веках. А учитывая болотистую местность, дома тогда строили на высоких деревянных сваях. В то же время, археологи уточнили, что, согласно найденным на месте раскопок вещах, первые люди появились в на территории современного городка Зализцы намного раньше.

"Тут на островке посреди болота в пойме реки Серет жили люди", – сказали участники экспедиции.

Они рассказали, что во время "вкапывания" в грунт они вытащили из земли немало артефактов. Среди найденного: посуда, керамические люльки, изделия из металла, кожаный пояс. Последний, отметили эксперты, учитывая возраст изделия, сохранился достаточно хорошо.

"Среди необычных находок – "волчок". Это фигурка из настольной еврейской игры, в которую играли иудеи во время традиционного праздника Хануки", – поделились археологи.

Также среди находок они выделили бронзовый перстень с так называемым орнаментом "роза ветров".

Известно, что первые письменные упоминания о городе Зализцы датируются 1483 годом. Он принадлежал знатным польским родам. На его территории сохранились руины построенного в 1516 году замка, два костела и две церкви.

Далее археологи планируют продолжить раскопки, чтобы выяснить, как жили на этом месте люди в дохристианский период.

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