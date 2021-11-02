Археологи обнаружили деревянное каноэ цивилизации майя, которому больше 1000 лет. Фото

На мексиканском полуострове Юкатан археологи обнаружили хорошо сохранившееся деревянное каноэ, возраст которого предположительно составляет более 1000 лет. Находку специалисты сделали вблизи руин Чичен-Ицы, некогда политического и культурного центра майя.

Как рассказал Gobierno de Mexico, каноэ нашли в пресноводном водоеме, когда инженеры прокладывали новый туристический маршрут "Поезд майя". Мелкое судно было почти не разрушено, чему, как считают специалисты, способствовал химический состав воды и отсутствие сильного течения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Длина каноэ – 1,6 метра, ширина – 80 см. Специалисты предположили, что с его помощью могли перевозить пресную воду, а также использовать в тех или иных ритуалах.

Видео дня

Археологи описали эту находку как "первое полноценное каноэ найденное в районе проживания майя", добавив, что эксперты из Парижского университета Сорбонны помогут мексиканским коллегам с анализом хорошо сохранившейся древесины, чтобы точно определить ее возраст и тип.

В заявлении также говорится, что будет заказана трехмерная модель плавсредства, чтобы облегчить его дальнейшие исследования.

Известно, что за все время строительства проекта "Поезд майя", специалистами уже были найдены: керамика, церемониальные платформы цивилизации майя, человеческие захоронения и руины более 2400 сооружений доиспанского периода.

"Поезд майя" – проект президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Это новый туристический маршрут железной дороги, который проляжет по полуострову Юкатан. Он пройдет через районы, где ранее плотно проживали племена майя, а также через биосферный заповедник Калакмуль.

Майя – у этих индейцев, которые населяли Центральную Америку, была развита письменность, они создавали уникальные здания и постройки, обладали знаниями в области астрономии и точных наук. У них были развиты: музыка, театр, живопись, скульптура. Они умели писать и оставили много письменных свидетельств, которые, к сожалению, в своем большинстве были уничтожены церковниками.

Появился древний народ во втором тысячелетии до нашей эры. Пик расцвета пришелся на окончание первого тысячелетия. Во главе племени в основном стояли правители, которые были для своего народа и духовными лидерами. Индейцы считали своих богов смертными созданиями. И чтобы как-то продлить их жизнь, они прибегали к помощи человеческих жертвоприношений.

Причины исчезновения древнего народа до сих пор неясны.

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи в Британии обнаружили комнату, в которой перед боем коротали время гладиаторы.